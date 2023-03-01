"Хуанита спит со мной": в сумке доставщика еды обнаружили 800-летнюю мумию

Мужчина рассказал, что жил в одной комнате с забинтованной мумией и считал ее "своего рода духовной подругой".

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В Перу полиция задержала курьера за странное поведение после распития спиртных напитков. В его в сумке-холодильнике для доставки еды силовики обнаружили мумию из доиспанской эпохи, приблизительный возраст которой от 600 до 800 лет. Об этом сообщает BBC News.

По словам задержанного, он уложил человеческие останки в сумку, чтобы показать их своим друзьям.

Курьер сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что держал "Хуаниту", так он назвал мумию, в коробке в своей комнате, рядом с телевизором и считал ее "своего рода духовной подругой". Он добавил, что раньше мумия принадлежала его отцу. Как именно она попала в собственность семьи, мужчина пока не уточнил.

"Я держу Хуаниту дома в моей комнате, она спит со мной. Я забочусь о ней", — рассказал он.

Эксперты заявили, что возраст мумии составляет от 600 до 800 лет, и что это тело взрослого мужчины, а не женщины, как предполагал человек, у которого мумия была обнаружена. По примерным оценкам, мумифицированному мужчине на момент смерти было более 45 лет, а его рост составлял 1,51 м.

[ + – ] Сотрудники полиции передали мумию в министерство культуры Перу Фото: Reuters

Мумия была завернута в бинты в позе эмбриона, что характерно для многих доиспанских захоронений в этом районе. Известно, что мумификация практиковалась различными культурами на территории современного Перу до прихода испанских конкистадоров.

Полиция изъяла древние останки и передала в Министерство культуры Перу, которое следит за наследием страны. Мужчина, перевозивший мумию, и двое его друзей, которым от 23 до 26 лет, задержаны и сейчас находятся под следствием.

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