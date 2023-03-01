"Хуаніта спить зі мною": у сумці доставщика їжі знайшли 800-річну мумію

Чоловік розповів, що жив в одній кімнаті із забинтованою мумією і вважав її "свого роду духовною подругою".

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У Перу поліція затримала кур'єра за дивну поведінку після розпивання спиртних напоїв. У його сумці-холодильнику для доставки їжі силовики знайшли мумію з доіспанської епохи, приблизний вік якої від 600 до 800 років. Про це повідомляє BBC News.

За словами затриманого, він склав людські останки у сумку, щоб показати їх своїм друзям.

Кур'єр повідомив співробітникам правоохоронних органів, що тримав "Хуаніту", так він назвав мумію, в коробці у своїй кімнаті, поряд із телевізором і вважав її "свого роду духовною подругою". Він додав, що раніше мумія належала його батькові. Як саме вона потрапила у власність родини, чоловік наразі не уточнив.

"Я тримаю Хуаніту вдома в моїй кімнаті, вона спить зі мною. Я дбаю про неї", — розповів він.

Експерти заявили, що вік мумії становить від 600 до 800 років, і що це тіло дорослого чоловіка, а не жінки, як передбачала людина, у якої була знайдена мумія. За зразковими оцінками, муміфікованому чоловікові на момент смерті було понад 45 років, а його ріст становив 1,51 м.

[ + – ] Співробітники поліції передали мумію до міністерства культури Перу Фото: Reuters

Мумію було загорнуто в бинти в позі ембріона, що характерно для багатьох доіспанських поховань у цьому районі. Відомо, що муміфікація практикувалася різними культурами біля сучасного Перу до приходу іспанських конкістадорів.

Поліція вилучила стародавні останки та передала до Міністерства культури Перу, яке стежить за спадщиною країни. Чоловіка, який перевозив мумію, та двох його друзів, яким від 23 до 26 років, затримано і зараз перебувають під слідством.

Раніше Фокус писав, що найвідомішій мумії Китаю 2 100 років і час її оминає стороною. Мумія китайської аристократки Сінь Чжуй знаходиться в такому неймовірно хорошому стані, що її іноді називають "Сплячою красунею".

Також повідомлялося, що вчені розкрили секрет моторошної стародавньої японської мумії "русалки". Вона виявилася не такою давньою, як вважалося, та й до русалок не має жодного стосунку. Якщо вони взагалі є.