Оружейный плутоний и атомная программа. Зачем Китаю 6,5 тонн российского урана

Поставки российского ядерного топлива для нового китайского реактора вызывают у США опасения о возможном производстве оружейного плутония.

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Разведке США стало известно о том, что Россия передала Китаю 6,5 тонн урана для запуска реактора CFR-600 на острове Чанбяо, сообщает Bloomberg.

Еще в декабре, когда китайские и американские дипломаты заявили, что провели конструктивные переговоры по снижению военной напряженности, выяснилось, что российские инженеры доставили огромную партию ядерного топлива на отдаленный остров всего в 220 километрах от северного побережья Тайваня.

В Пентагоне утверждают, что 6 477 кг урана, которые госкорпорация "Росатом" поставила Китаю 12 декабря, будут использованы в атомной программе, которая может дестабилизировать военный баланс в Азии, где растет напряженность вокруг Тайваня, и повлиять на контроль над Южнокитайским морем.

Ядерный арсенал Китая и перспективы новой гонки вооружений

Реактор быстрого размножения — это одна из ядерных установок, за которыми больше всего следят в мире. Представители американской разведки прогнозируют, что когда CFR-600 начнет работать (а это случится уже в этом году), он будет производить плутоний оружейного качества, который может помочь Пекину увеличить свои запасы боеголовок в четыре раза (с 400 до 1500) в течение следующих 12 лет. В результате Китай сравняется по мощи с ядерными арсеналами, развернутыми в настоящее время в США и России.

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Решение Си Цзиньпина: какое оружие Китай может передать России

"Вполне возможно, что эта программа носит сугубо гражданский характер. Но меня волнует то, что Китай перестал сообщать о своих запасах гражданского и разделенного плутония. Это не неотложная проблема, но это, безусловно, нехороший знак", – отмечает ядерный аналитик из Женевского института исследований в области разоружения ООН Павел Подвиг.

Очевидно, что Китай получает свою выгоду от поддержки РФ, считает эксперт по контролю над вооружениями Ханна Нотте. По ее мнению, риск для Китая заключается в том, что США могут расширить свои собственные арсеналы в ответ на наращивание запасов Китаем.

Ответ Китая на обвинения США

В Китае беспокойство США называют надуманным. Представители МИД КНР заявили, что страна "строго выполнила свои обязательства по ядерному нераспространению" и добровольно перепоручила "часть гражданской ядерной деятельности" Международному агентству по атомной энергии. Представитель Министерства обороны КНР Тан Кефей заявил на брифинге 23 февраля, что США неоднократно преподносили китайскую ядерную угрозу как предлог для расширения своего стратегического арсенала.

Как передает The Japan Times, растущие возможности Китая по расширению арсенала атомного оружия связаны с тем, что последний оставшийся договор, ограничивающий стратегические запасы США и России, находится на грани краха на фоне растущей конфронтации из-за войны на Украине.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в новом соглашении по СНВ-3. В свою очередь, президент США Джо Байден назвал это решение "большой ошибкой".

Во время видеоконференции 30 декабря Путин сказал лидеру КНР Си Цзиньпину, что оборонное и военно-техническое сотрудничество "занимает особое место" в их отношениях.

В феврале стало известно, что президент Китая Си Цзиньпин собирается посетить Москву, чтобы встретиться с Путиным и обсудить мирные переговоры по Украине в ближайшие месяцы.