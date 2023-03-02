В Дании статую Русалочки разрисовали в цвета флага РФ (фото)

Полиция Дания начала расследование акта вандализма, который расценили как акт поддержки России в полномасштабной войне против Украины.

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Одну из самых известных достопримечательностей Дании — установленную в столице страны Копенгагене статую Русалочки из сказки Андерсена — неизвестные разрисовали в цвета российского флага. Об этом сообщает издание The Guardian.

Утром несколько удивленных туристов сфотографировали разрисованную статую. В полиции рассказали, что скала, где установлена Русалочка, была "украшена" бело-сине-красными цветами в ночь на 2 марта. Правоохранители заявили, что зафиксировали случай вандализма и пытаются найти вандалов.

Кроме того, было начато расследование действий, которые расценены как акт поддержки России в полномасштабной войне против Украины.

[ + – ] Утром несколько удивленных туристов сфотографировали разрисованную статую

Статуя Русалочки неоднократно подвергалась актам вандализма. В 1964 году голову скульптуры украли, а в 1984 году статуе отрубили руки. В 1998 году вандалы снова украли голову Русалочки, но позже она была возвращена на место. В 2003 году памятник и вовсе пытались взорвать.

В 2020 году на статуе оставили надпись: "Расистская рыба".

Памятник Русалочке в Копенгагене — это воплощение персонажа из одноименной сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена, написанной в 1837 году. Статую весом 175 кг создал скульптор Эдвард Эриксен.

Напомним, 16 февраля росСМИ сообщали, что в Кремле рекомендовали создавать "патриотические" граффити с "героями" перед годовщиной полномасштабного вторжения.

31 января стало известно, что итальянский художник TVboy посетил Украину и оставил свои граффити, посвященные полномасштабной агрессии со стороны РФ. Он нарисовал антивоенные изображения в Буче, Ирпене и Киеве.