У Данії статую Русалоньки розмалювали в кольори прапора РФ (фото)

Поліція Данія розпочала розслідування акту вандалізму, який розцінили як акт підтримки Росії у повномасштабній війні проти України.

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Одну з найвідоміших пам'яток Данії — встановлену в столиці країни Копенгагені статую Русалоньки з казки Андерсена — невідомі розмалювали кольорами російського прапора. Про це повідомляє видання The Guardian.

Вранці кілька здивованих туристів сфотографували розмальовану статую. У поліції розповіли, що скеля, де встановлена Русалонька, була "прикрашена" біло-синьо-червоними кольорами в ніч проти 2 березня. Правоохоронці заявили, що зафіксували випадок вандалізму та намагаються знайти вандалів.

Крім того, було розпочато розслідування дій, які розцінено як акт підтримки Росії у повномасштабній війні проти України.

[ + – ] Вранці кілька здивованих туристів сфотографували розмальовану статую

Статуя Русалоньки неодноразово зазнавала актів вандалізму. У 1964 році голову скульптури вкрали, а в 1984 році статуї відрубали руки. У 1998 році вандали знову вкрали голову Русалоньки, але пізніше її повернули на місце. У 2003 році пам'ятник взагалі намагалися підірвати.

У 2020 році на статуї залишили напис: "Расистська риба".

Пам'ятник Русалоньці в Копенгагені — це втілення персонажки з однойменної казки данського письменника Ганса Крістіана Андерсена, написаної у 1837 році. Статую вагою 175 кг створив скульптор Едвард Еріксен.

Нагадаємо, 16 лютого росЗМІ повідомляли, що в Кремлі рекомендували створювати "патріотичні" графіті з "героями" перед річницею повномасштабного вторгнення.

31 січня стало відомо, що італійський художник TVboy відвідав Україну та залишив свої графіті, присвячені повномасштабній агресії з боку РФ. Він намалював антивоєнні зображення у Бучі, Ірпені та Києві.