Не тільки Бенксі: італійський художник намалював антивоєнні графіті в Ірпені, Бучі та Києві (фото)

За словами стріт-арт майстра TVboy, тільки особисто побувавши в Україні, він зміг по-справжньому зрозуміти відвагу жителів нашої країни, а своїми роботами він хоче подарувати їм надію.

Related video

Італійський стріт-арт художник TVboy відвідав Україну та залишив свої графіті, присвячені повномасштабній агресії з боку РФ. Зокрема, його роботи можна побачити у Бучі, Ірпені та Києві. Фото витворів італійця з'явилися у соціальних мережах.

"Тільки побувавши в Україні, я по-справжньому зрозумів силу та відвагу цих людей. Як данину поваги жертвам цієї війни я хотів залишити знак свого проїзду по вулицях Києва, Бучі й Ірпеня, міст, поранених російськими нападами", — розповів про свою поїздку в Україну художник.

За словами італійця, у кожній його роботі, залишеній в Україні, міститься послання — надія на відновлення і бажання якнайшвидшого завершення війни.

Також TVboy розповів історію однієї зі своїх робіт. За словами художника, на нього вплинула розповідь жінки Ольги з Бучі, яка під час російських бомбардувань втратила 8-річну дочку.

[ + – ] Робота TVboy

"Одного разу Ользі наснилася дочка, яка каже: "Мамо, я б хотіла мати сестричку". З цієї причини вона вирішила усиновити дитину, ровесника, яка втратила батьків на війні", — поділився автор роботи.

Навесні минулого року TVboy, перебуваючи в Барселоні, зобразив на одній з вулиць іспанського міста президента РФ Володимира Путіна за ґратами.

[ + – ] Робота TVboy в Барселоні

Нагадаємо, в листопаді минулого року інший вуличний художник — Banksy — опублікував відео про свій візит до України у своєму Instagram. Він показав, як готує трафарети для графіті, спілкується з українцями та малює деякі зі своїх робіт. Своє відео він підписав: "На знак солідарності з народом України". Бенксі підтвердив, що подарував Україні сім робіт.

Також ми писали, що киянину, який намагався вкрасти графіті Бенксі у Гостомелі, загрожує до 13 років в'язниці.