Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Российско-украинская война

Не только Бэнкси: итальянский художник нарисовал антивоенные граффити в Ирпене, Буче и Киеве (фото)

TVboy, TVboy граффити, TVboy буча, TVboy ирпень, TVboy киев
Фото: Twitter | Итальянец TVboy нарисовал антивоенные граффити в украинских городах

По словам стрит-арт мастера TVboy, только лично побывав в Украине он смог по-настоящему понять отвагу жителей нашей страны, а своими работами он хочет подарить им надежду.

Related video

Итальянский стрит-арт художник TVboy посетил Украину и оставил свои граффити, посвященные полномасштабной агрессии со стороны РФ. В частности, его работы можно увидеть в Буче, Ирпене и Киеве. Фотографии произведений итальянца появились в социальных сетях.

"Только побывав в Украине, я по-настоящему понял силу и отвагу этих людей. Как дань уважения жертвам этой войны я хотел оставить знак своего проезда по улицам Киева, Бучи и Ирпеня, городов, израненных российскими нападениями", — рассказал о своей поездке в Украину художник.

TVboy, TVboy ирпень, TVboy буча Fullscreen
TVboy, TVboy ирпень, TVboy буча Fullscreen
TVboy, TVboy ирпень, TVboy буча Fullscreen
TVboy, TVboy ирпень, TVboy буча Fullscreen
TVboy, TVboy ирпень, TVboy буча Fullscreen
TVboy, TVboy ирпень, TVboy буча
TVboy, TVboy ирпень, TVboy буча
TVboy, TVboy ирпень, TVboy буча
TVboy, TVboy ирпень, TVboy буча
TVboy, TVboy ирпень, TVboy буча

По словам итальянца, в каждой его работе, оставленной в Украине, содержится послание — надежда на восстановление и желание скорейшего завершения войны.

Также TVboy рассказал историю одной из своих работ. По словам художника, на него повлиял рассказ женщины Ольги из Бучи, которая во время российских бомбардировок потеряла 8-летнюю дочь.

Работа TVboy, TVboy ирпень, TVboy буча Fullscreen
Работа TVboy

"Однажды Ольге приснилась дочь, говорящая: "Мама, я бы хотела иметь сестренку". По этой причине она решила усыновить ребенка, ровесника, потерявшего родителей на войне", — поделился автор работы.

Весной прошлого года TVboy, находясь в Барселоне, изобразил на одной из улиц испанского города президента РФ Владимира Путина за решеткой.

TVboy путин, путин TVboy, TVboy барселона путин Fullscreen
Работа TVboy в Барселоне

Напомним, в ноябре прошлого года другой уличный художник — Banksy — опубликовал видео о своем визите в Украину в своем Instagram. Он показал, как готовит трафареты для граффити, общается с украинцами и рисует некоторые из своих работ. Свое видео он подписал: "В знак солидарности с народом Украины". Бэнкси подтвердил, что подарил Украине семь работ.

Также мы писали, что киевлянину, который пытался украсть граффити Бэнкси в Гостомеле, грозит до 13 лет тюрьмы.