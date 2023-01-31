Не только Бэнкси: итальянский художник нарисовал антивоенные граффити в Ирпене, Буче и Киеве (фото)

По словам стрит-арт мастера TVboy, только лично побывав в Украине он смог по-настоящему понять отвагу жителей нашей страны, а своими работами он хочет подарить им надежду.

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Итальянский стрит-арт художник TVboy посетил Украину и оставил свои граффити, посвященные полномасштабной агрессии со стороны РФ. В частности, его работы можно увидеть в Буче, Ирпене и Киеве. Фотографии произведений итальянца появились в социальных сетях.

"Только побывав в Украине, я по-настоящему понял силу и отвагу этих людей. Как дань уважения жертвам этой войны я хотел оставить знак своего проезда по улицам Киева, Бучи и Ирпеня, городов, израненных российскими нападениями", — рассказал о своей поездке в Украину художник.

По словам итальянца, в каждой его работе, оставленной в Украине, содержится послание — надежда на восстановление и желание скорейшего завершения войны.

Также TVboy рассказал историю одной из своих работ. По словам художника, на него повлиял рассказ женщины Ольги из Бучи, которая во время российских бомбардировок потеряла 8-летнюю дочь.

[ + – ] Работа TVboy

"Однажды Ольге приснилась дочь, говорящая: "Мама, я бы хотела иметь сестренку". По этой причине она решила усыновить ребенка, ровесника, потерявшего родителей на войне", — поделился автор работы.

Весной прошлого года TVboy, находясь в Барселоне, изобразил на одной из улиц испанского города президента РФ Владимира Путина за решеткой.

[ + – ] Работа TVboy в Барселоне

Напомним, в ноябре прошлого года другой уличный художник — Banksy — опубликовал видео о своем визите в Украину в своем Instagram. Он показал, как готовит трафареты для граффити, общается с украинцами и рисует некоторые из своих работ. Свое видео он подписал: "В знак солидарности с народом Украины". Бэнкси подтвердил, что подарил Украине семь работ.

Также мы писали, что киевлянину, который пытался украсть граффити Бэнкси в Гостомеле, грозит до 13 лет тюрьмы.