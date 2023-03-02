В Гонконге с ночи горит недостроенный небоскреб, есть пострадавшие (фото, видео)

В туристическом районе Гонконга огонь охватил 42-этажку. Людей из соседних домов эвакуировали, однако от пожара пострадали автомобилисты.

Related video

В Гонконге загорелся небоскреб, строящийся в популярном торговом районе города. Два человека доставлены в больницу. Об этом сообщили в South China Morning Post.

Сообщается, что огонь охватил строительные леса вокруг здания. С места пожара забрали в больницу двух автомобилистов, по данным журналистов. Их состояние пока неизвестно.

Фото: Associated Press Фото: Associated Press Фото: Associated Press Фото: Associated Press

Пожар начался еще около 23.00 в четверг, однако заметили его не сразу. Как сообщается в Associated Press, пожарные начали бороться с огнем рано утром в пятницу.

Пылали несколько этажей конструкции, а в воздухе летал подгорелый мусор. В сети люди и СМИ делятся видео с места пожара.

Этот дом, объяснили журналисты, является реконструкцией Клуба моряков и имеет 42 этажа. Вокруг него построен торговый центр, несколько гостиниц и жилые дома.

В полиции журналистам рассказали, что жильцы домов рядом с небоскребом были эвакуированы. По словам правоохранителей, огонь перекинулся на четыре соседних здания, однако пожары там быстро потушили.

Недостроенный небоскреб находится в густозаселенном районе Гонконга Цим Ша Цуй. Этот район считается туристическим и известен своими многоэтажками с видом на городскую гавань Виктория.

Напомним, также 2 марта стало известно о пожаре в Аргентине. Вероятно из-за высокой температуры и засухи в стране загорелись пастбища. Это привело к остановке работы местной АЭС и лишило около 20 млн местных жителей света.

Ранее, 25 февраля, в Киеве загорелся склад лакокрасочной продукции. Очевидцы слышали, как от огня взрываются банки с краской. Пожар на предприятии не был связан с атаками России, рассказывали горожане. Дым можно увидеть почти во всех районах столицы.