У Гонконгу з ночі горить недобудований хмарочос, є постраждалі (фото, відео)

У туристичному районі Гонконга вогонь охопив 42-поверхівку. Людей з сусідніх будинків евакуювали, однак від пожежі постраждали автомобілісти.

Related video

У Гонконгу запалав хмарочос, який будують у популярному торговому районі міста. Двоє людей доставлені у лікарню. Про це повідомили у South China Morning Post.

Повідомляється, що вогонь охопив будівельні ліси навколо будівлі. З місця пожежі забрали у лікарню двох автомобілістів, за даними журналістів. Їхній стан наразі невідомий.

Фото: Associated Press Фото: Associated Press Фото: Associated Press Фото: Associated Press

Пожежа почалася ще близько 23.00 у четвер, однак помітили її не одразу. Як повідомляється в Associated Press, пожежники почали боротись з вогнем рано-вранці у п’ятницю.

Палали декілька поверхів конструкції, а у повітрі літало підсмалене сміття. У мережі люди та ЗМІ діляться відео з місця пожежі.

Цей будинок, пояснили журналісти, є реконструкцією Клубу моряків та має 42 поверхи. Навколо нього побудовані торговий центр, кілька готелів та житлові будинки.

У поліції журналістам розповіли, що мешканці будинків поряд з хмарочосом були евакуйовані. За словами правоохоронців, вогонь перекинувся на чотири сусідні будівлі, однак пожежі там швидко загасили.

Недобудований хмарочос знаходиться у густозаселеному районі Гонконгу Цим Ша Цуй. Цей район вважається туристичним та відомий своїми багатоповерхівками з видом на міську гавань Вікторія.

Нагадаємо, також 2 березня стало відомо про пожежу в Аргентині. Ймовірно через високу температуру та посуху у країні загорілись пасовища. Це спричинило зупинку роботи місцевої АЕС та позбавило близько 20 млн місцевих мешканців світла.

Раніше, 25 лютого, у Києві загорівся склад лакофарбової продукції. Очевидці чули, як від вогню вибухають банки з фарбою. Пожежа на підприємстві не була пов’язана з атаками Росії, розповідали містяни. Дим можна було побачити майже в усіх районах столиці.