"Решать на языке оружия": в Польше назвали сценарий прекращения войны в Украине

Украина, по словам главы правящей партии Ярослава Качиньского, может представлять опасность для Варшавы при условии, если Россия выиграет полномасштабную войну.

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Глава правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский высказал убеждение, что европейские элиты глубоко замешаны в коррупционных связах с Москвой. Также он высказался о напряженной военной ситуации в Украине, и считает, что навязывание условий только сыграет на руку России. Об этом политик сообщил 2 марта в эфире польского радио.

По мнению Качиньского, Украина даже могла бы представлять опасность для Польши, если бы пала под российским натиском, однако благодаря союзной помощи ей удалось устоять. Сейчас навязывание каких-либо условий Киеву сегодня является большой ошибкой и пойдет на благо РФ, особенно в ситуации, когда часть украинский территорий находится под оккупацией. Но лучше быть в долгах, чем быть оккупированным, считает политик.

"Возвращение захваченных земель Украиной является условием честных переговоров. Было бы очень хорошо, если бы россияне просто отступили, и вот тогда-то и начались переговоры, но не думаю, что на это можно сильно рассчитывать, это придется решать на языке оружия", — сказал Качиньский.

Также, в разговоре с польским радио, Качиньский отметил, что Россия очень серьезно подкупает элиты Европы, и ее "щупальца" идут далеко.

"Уровень коррупции в европейских элитах очень высок, а они в свою очередь разнообразно и высоко коррумпированы Москвой. Все действия, в том числе и против Польши, совершались просто за деньги", — подчеркнул он.

По словам партийного лидера, существует якобы сформированный план объединения Европы не как федерации, а как централизованного государства под руководством Германии.

"Канцлер Шольц этого не скрывает, он даже говорит об этом прямо. Но это означало бы потерю независимости Польши", — резюмировал политик.

Качиньский оценил, что сегодня в Европейском Союзе существует "большая сфера беззакония", он выразил надежду на то, что "придет время восстановить верховенство права" по принципу: что приемлемо в одной стране ЕС, должно быть приемлемо и во всех.

Напомним, в конце февраля в Польше затормозили подписание десятого пакета международных санкций против РФ.

24 февраля 2023 года в годовщину вторжения РФ в Украину глава польского правительства Матеуш Моравецкий посетил Киев и анонсировал отправку первых танков Leopard 2 в Украину.