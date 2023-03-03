"Вирішувати мовою зброї": у Польщі назвали сценарій припинення війни в Україні

Україна, за словами голови керівної партії Ярослава Качинського, може становити небезпеку для Варшави за умови, якщо Росія виграє повномасштабну війну.

Related video

Голова керівної партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський висловив переконання, що європейські еліти глибоко причетні до корупційних зв'язків із Москвою. Також він висловився про напружену військову ситуацію в Україні та вважає, що нав'язування умов лише зіграє на руку Росії. Про це він повідомив 2 березня в ефірі польського радіо.

На думку Качинського, Україна навіть могла б становити небезпеку для Польщі, якби впала під російським тиском, проте завдяки союзній допомозі їй вдалося встояти. Наразі нав'язування будь-яких умов Києву є великою помилкою та піде на благо РФ, особливо в ситуації, коли частина українських територій перебуває під окупацією. Але краще бути в боргах, аніж бути окупованим, вважає політик.

"Повернення захоплених земель Україною є умовою чесних переговорів. Було б дуже добре, якби росіяни просто відступили, і ось тоді й почалися б переговори, але не думаю, що на це можна сильно розраховувати, це доведеться вирішувати мовою зброї", — сказав Качинський.

Також у розмові з польським радіо Качинський зазначив, що Росія дуже серйозно підкуповує еліти Європи, і її "щупальця" йдуть далеко.

"Рівень корупції в європейських елітах дуже високий, а вони, зі свого боку, різноманітно та високо корумповані Москвою. Усі дії, в тому числі й проти Польщі, здійснювалися просто за гроші", — наголосив він.

За словами партійного лідера, існує сформований план об'єднання Європи не як федерації, а як централізованої держави під керівництвом Німеччини.

"Канцлер Шольц цього не приховує, він навіть говорить про це прямо. Але це б означало втрату незалежності Польщі", — резюмував політик.

Качинський оцінив, що сьогодні в Європейському Союзі існує "велика сфера беззаконня", він висловив сподівання, що "настане час відновити верховенство права" за принципом: що прийнятно в одній країні ЄС, має бути прийнятним і в усіх.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Польщі загальмували підписання десятого пакету міжнародних санкцій проти РФ.

24 лютого 2023 року в річницю вторгнення РФ в Україну голова польського уряду Матеуш Моравецький відвідав Київ і анонсував відправку перших танків Leopard 2 до України.