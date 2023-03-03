Житель Санкт-Петербурга использовал специальный гидрокостюм со снаряжением. В Черном море его обнаружил российский пограничный корабль. В РФ посчитали, что мужчина хотел присоединиться к ВСУ и обвинили его в госизмене.

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Так называемый "Верховный суд Республики Крым" вынес приговор 40-летнему жителю Санкт-Петербурга, которого обвинили в госизмене за попытку вплавь добраться до подконтрольной Украине территории. Соответствующее сообщение появилось в пятницу, 3 марта, в группе суда в социальной сети "ВКонтакте".

Как уточняется, в августе 2022 года мужчина в течение двух суток плыл в специальном гидрокостюме со снаряжением. Таким образом он пытался добраться до Одессы, говорится в заявлении пресс-службы "крымского суда".

В акватории Черного моря пловца обнаружил пограничный корабль РФ.

Российские оккупационные силы обвинили петербуржца в государственной измене, так как, по версии следствия, он хотел присоединиться к украинской армии (в частности, при нем якобы были обнаружены берцы, которые посчитали "снаряжением"). Согласно заявлениям следствия, пловец по собственной инициативе установил контакт с представителями "одного из легионов" в Украине.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, вечером 28 февраля 16-летний школьник Егор Б. пытался поджечь здание военного комиссариата в городе Кировск Ленинградской области в РФ. Изначально подростка обвинили в попытке умышленного уничтожения имущества, однако 1 марта дело переквалифицировали на более тяжкую статью — попытку теракта.

Ранее, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, мужчина в центре Санкт-Петербурга расстрелял из обреза сотрудника ОМОНа. Силовика госпитализировали с тяжелым ранением живота, а нападавшего сразу же задержали.