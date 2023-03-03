Житель Санкт-Петербурга використовував спеціальний гідрокостюм зі спорядженням. У Чорному морі його виявив російський прикордонний корабель. У РФ вважали, що чоловік хотів приєднатися до ЗСУ, та звинуватили його в держзраді.

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Так званий "Верховний суд Республіки Крим" ухвалив вирок 40-річному жителю Санкт-Петербурга, якого звинуватили в держзраді за спробу вплав дістатися до підконтрольної Україні території. Відповідне повідомлення з'явилося в п'ятницю, 3 березня, у групі суду в соціальній мережі "ВКонтакте".

Як уточнюється, у серпні 2022 року чоловік протягом двох діб плив у спеціальному гідрокостюмі зі спорядженням. Так він намагався дістатися Одеси, йдеться в заяві пресслужби "кримського суду".

В акваторії Чорного моря плавця виявив прикордонний корабель РФ.

Російські окупаційні сили звинуватили петербуржця в державній зраді, оскільки, за версією слідства, він хотів приєднатися до української армії (зокрема, при ньому нібито виявили берці, які вважають "спорядженням"). Згідно з заявами слідства, плавець за власною ініціативою встановив контакт із представниками одного з легіонів в Україні.

Чоловіка засудили до шести років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Нагадаємо, увечері 28 лютого 16-річний школяр Єгор Б. намагався підпалити будівлю військового комісаріату в місті Кіровськ Ленінградської області у РФ. Спочатку підлітка звинуватили в спробі умисного знищення майна, проте 1 березня справу перекваліфікували на тяжку статтю — спробу теракту.

Раніше, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чоловік у центрі Санкт-Петербурга розстріляв із обріза співробітника ОМОНу. Силовика госпіталізували з тяжким пораненням живота, а нападника відразу ж затримали.