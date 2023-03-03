Первые визиты британского монарха: Чарльз III принял приглашение Макрона и выступит в Бундестаге

Короля Британии ожидают друзья покойной Елизаветы II в Париже, также он станет первым британским монархом, который выступит перед немецким правительством.

Related video

Свои первые зарубежные визиты в качестве монарха король Великобритании Чарльз III и королева-консорт Камилла Паркер-Боулз осуществят во Францию и Германию в конце марта, передает сегодня в официальном twitter Букингемский Дворец.

Информация о предстоящих государственных визитах короля широко обсуждалась как во Франции, так и в Германии. Новости о запланированной поездке королевской четы появились через несколько дней после того, как Чарльз III встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Виндзорском замке.

Сообщается, что в рамках шестидневного путешествия, которое начнется 26 марта, король и королева-консорт отправятся в Париж, а затем посетят Берлин и Гамбург. В Берлине Чарльз III планирует выступить перед Бундестагом, что сделает его первым британским монархом, выступившим в немецком парламенте.

Королеву-консорта и короля будут принимать президент Франции Эммануэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

[ + – ] Макрон кладет розу к портрету Елизаветы II в посольстве Великобритании в Париже. Сентярь 2022 года

Королевская чета обязательно планирует посещение государственного банкета в Елисейском дворце в Париже по приглашению Макрона, подчеркнувшем, во время посещения государственных похорон Елизаветы II, привязанность покойной королевы Британии к Франции.

"К визиту короля Чарльза III в Париж все готово", — передали представители офиса президента Франции.

Международные визиты и дружба Елизаветы II с Францией

Покойная королева совершила много поездок во Францию. Самая первая состоялась через четыре года после ее коронации в 1957 году. Последний государственный визит Елизаветы II состоялся в июне 2014 года, когда она посетила Париж и Нормандию с герцогом Эдинбургским по случаю 70-й годовщины высадки в Нормандии.

[ + – ] Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран в Елисейском дворце 9 июня 1992 года

Всего же, за 70 лет правления, она совершила сотни официальных зарубежных визитов в более чем 116 разных стран.

Ранее Фокус писал о том, какие известные британские артисты отказались выступать на коронации Карла III, запланированной на май 2023 года.

В конце февраля стало известно, что супруга монарха Великобритании Карла III пока называется "королевой-консортом", однако вскоре получит обновленный титул.