Первые визиты британского монарха: Чарльз III принял приглашение Макрона и выступит в Бундестаге
Короля Британии ожидают друзья покойной Елизаветы II в Париже, также он станет первым британским монархом, который выступит перед немецким правительством.
Свои первые зарубежные визиты в качестве монарха король Великобритании Чарльз III и королева-консорт Камилла Паркер-Боулз осуществят во Францию и Германию в конце марта, передает сегодня в официальном twitter Букингемский Дворец.
Информация о предстоящих государственных визитах короля широко обсуждалась как во Франции, так и в Германии. Новости о запланированной поездке королевской четы появились через несколько дней после того, как Чарльз III встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Виндзорском замке.
Сообщается, что в рамках шестидневного путешествия, которое начнется 26 марта, король и королева-консорт отправятся в Париж, а затем посетят Берлин и Гамбург. В Берлине Чарльз III планирует выступить перед Бундестагом, что сделает его первым британским монархом, выступившим в немецком парламенте.
Королеву-консорта и короля будут принимать президент Франции Эммануэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Королевская чета обязательно планирует посещение государственного банкета в Елисейском дворце в Париже по приглашению Макрона, подчеркнувшем, во время посещения государственных похорон Елизаветы II, привязанность покойной королевы Британии к Франции.
"К визиту короля Чарльза III в Париж все готово", — передали представители офиса президента Франции.
Международные визиты и дружба Елизаветы II с Францией
Покойная королева совершила много поездок во Францию. Самая первая состоялась через четыре года после ее коронации в 1957 году. Последний государственный визит Елизаветы II состоялся в июне 2014 года, когда она посетила Париж и Нормандию с герцогом Эдинбургским по случаю 70-й годовщины высадки в Нормандии.
Всего же, за 70 лет правления, она совершила сотни официальных зарубежных визитов в более чем 116 разных стран.
Ранее Фокус писал о том, какие известные британские артисты отказались выступать на коронации Карла III, запланированной на май 2023 года.
В конце февраля стало известно, что супруга монарха Великобритании Карла III пока называется "королевой-консортом", однако вскоре получит обновленный титул.