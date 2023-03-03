Перші візити британського монарха: Чарльз III прийняв запрошення Макрона та виступить у Бундестазі

На короля Британії очікують друзі покійної Єлизавети II в Парижі, також він стане першим британським монархом, який виступить перед німецьким урядом.

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Свої перші закордонні візити як монарх король Великобританії Чарльз III і королева-консорт Камілла Паркер-Боулз здійснять до Франції та Німеччини наприкінці березня, йдеться сьогодні в офіційному Twitter Букінгемського палацу.

Інформація про майбутні державні візити короля широко обговорювалася як у Франції, так і в Німеччині. Новини про заплановану поїздку королівського подружжя з'явилися через кілька днів після того, як Чарльз III зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Віндзорському замку.

Повідомляється, що в межах шестиденної подорожі, яка розпочнеться 26 березня, король і королева-консорт вирушать у Париж, а потім відвідають Берлін і Гамбург. У Берліні Чарльз III планує виступити перед Бундестагом, що зробить його першим британським монархом, який виступив у німецькому парламенті.

Королеву-консорту й короля прийматимуть президент Франції Емманюель Макрон і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

[ + – ] Макрон кладе троянду до портрета Єлизавети II у посольстві Великобританії в Парижі. Вересень 2022 року.

Королівське подружжя обов'язково планує відвідання державного бенкету в Єлисейському палаці в Парижі на запрошення Макрона, яке підкреслило під час відвідин державного похорону Єлизавети II прихильність покійної королеви Британії до Франції.

"До візиту короля Чарльза III до Парижа все готово", — передали представники офісу президента Франції.

Міжнародні візити й дружба Єлизавети II з Францією

Покійна королева здійснила багато поїздок у Францію. Найперша відбулася через чотири роки після її коронації в 1957 році. Останній державний візит Єлизавети II відбувся в червні 2014 року, коли вона відвідала Париж і Нормандію з герцогом Единбурзьким із нагоди 70-х роковин висадки в Нормандії.

[ + – ] Єлизавета II та президент Франції Франсуа Міттеран у Єлисейському палаці 9 червня 1992 року

Загалом за 70 років правління вона здійснила сотні офіційних закордонних візитів до більш ніж 116 різних країн.

Раніше Фокус писав, які відомі британські артисти відмовилися виступати на коронації Карла III, запланованій на травень 2023 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що дружина монарха Великобританії Карла III поки що називається "королевою-консортом", проте незабаром отримає оновлений титул.