Еда из ниток: художница из Финляндии удивляет своими вязаными творениями (фото)

Мария Ског стала известной благодаря своим необычным поделкам. Девушка набрала более шестидесяти тысяч подписчиков в Instagram, делясь схемами изделий и продавая их.

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Художница Мария Ског живет в городке Нярпес и уже более десяти лет вышивает крючком все — от клубники до жареной индейки, от рамена до вафель. Женщина начала изучать это искусство ради детей, а теперь создает уникальные работы, которые выглядят как настоящие продукты питания. Об этом сообщает Creative Boom.

"Я начала вязать крючком еду, когда мои дети были маленькими, потому что мы хотели играть в кафе и продуктовый магазин. Потом я просто продолжала вязать крючком, хотя мои дети уже выросли", — рассказывает Мария.

С тех пор Мария оттачивает свое мастерство, создавая множество восхитительных плюшевых продуктов. Кажется, ничто не выходит за рамки ее возможностей: даже листовая зелень, бокалы вина, зефирные снеговики и шарики попкорна становятся объектом вязания крючком.

[ + – ] Уже более десяти лет Мария вышивает крючком все — от клубники до жареной индейки Фото: Maria Skog Instagram

"На маленькую конфетку может уйти около часа. А некоторые вещи я обдумываю месяцами, прежде чем начать их вязать", — говорит Мария.

Сколько бы времени ни занимало вязание крючком, люди не могут налюбоваться творениями талантливой художницы. Женщина набрала более шестидесяти тысяч подписчиков в Instagram, делясь схемами для каждого изделия и даже выставляя некоторые свои работы на продажу.

[ + – ] Некоторые свои изделия женщина выставляет на продажу Фото: Maria Skog Instagram

"Я думаю, это потому, что они юмористические, неожиданные и немного сумасшедшие", — рассказывает художница вспоминая почему ее творения стали так популярны.

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