Їжа з ниток: художниця з Фінляндії вражає своїми в'язаними творами (фото)

Марія Ског стала відомою завдяки своїм незвичайним виробам. Дівчина набрала понад шістдесят тисяч підписників у Instagram, поділяючись схемами виробів і продаючи їх.

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Художниця Марія Ског живе в містечку Нярпес і вже понад десять років вишиває гачком усе — від полуниці до смаженої індички, від рамена до вафель. Жінка почала вивчати це мистецтво заради дітей, а тепер створює унікальні роботи, які мають вигляд справжніх продуктів харчування. Про це повідомляє Creative Boom.

"Я почала в'язати гачком їжу, коли мої діти були маленькими, бо ми хотіли грати в кафе та продуктовий магазин. Потім я просто продовжувала в'язати гачком, хоча мої діти вже виросли", — розповідає Марія.

З того часу Марія відточує свою майстерність, створюючи безліч чудових плюшевих продуктів. Здається, ніщо не виходить за межі її можливостей: навіть листова зелень, келихи вина, зефірні сніговики та кульки попкорну стають об'єктом в'язання гачком.

[ + – ] Уже понад десять років Марія вишиває гачком усе — від полуниці до смаженої індички Фото: Maria Skog Instagram

"На маленьку цукерку може піти близько години. А деякі речі я обмірковую місяцями, перш ніж почати в'язати їх", — каже Марія.

Хоч би скільки часу займало в'язання гачком, люди не можуть намилуватися творами талановитої художниці. Жінка набрала понад шістдесят тисяч підписників в Instagram, ділячись схемами для кожного виробу та навіть виставляючи деякі свої роботи на продаж.

[ + – ] Деякі свої вироби жінка виставляє на продаж Фото: Maria Skog Instagram

"Я думаю, це тому, що вони гумористичні, несподівані та трохи божевільні", — розповідає художниця, згадуючи, чому її твори стали такими популярними.

Раніше Фокус писав, що жінка з'їдає пів рулона туалетного паперу на день, у неї виявили рідкісну хворобу. 34-річна співачка Кеша з Чикаго має досить незвичайну пристрасть. Вона постійно їсть серветки й інші паперові вироби. Фахівці називають таку згубну звичку ксилофагією та вважають, що це може бути небезпечним для її життя.

Також повідомлялося, що археологи в Англії виявили унікальну флейту з кістки. Припускають, що музичний інструмент зробили з гомілки кози чи вівці.