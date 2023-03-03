Смерть создателя "Спутника V": убийцей оказался любовник, которого вызвали на дом, — СМИ

РосСМИ сообщили, что жертва отказалась платить подозреваемому за оказание услуг. На почве этого возник конфликт, из-за которого подозреваемый убил российского ученого.

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Убийцей одного из создателей российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Андрея Ботикова стал любовник, которого жертва вызвала к себе домой. Об этом сообщил российский Telegram-канал 112

Сообщается, что убийца – некий Алексей, который ранее отсидел в тюрьме 10 лет за похищение человека, а после того, как оказался на свободе, начал оказывать услуги интимного характера. Он пришел к жертве с подругой, которую оставил в подъезде ждать.

Канал пишет, что после получения сексуальных услуг от Алексея, Ботиков отказался ему платить. Именно тогда подозреваемый решил задушить российского ученого. Затем он добил его ножом. Уже после расправы подозреваемый забрал ценные вещи и скрылся с места преступления вместе с подругой. Он рассказал ей о том, что сделал, но та не сообщила в полицию.

На следующий день коллеги заметили, что Андрей Ботиков не вышел на работу в лабораторию. Они решили обратиться в полицию, которая нашла труп жертвы в собственной квартире. Подозреваемого Алексея также оперативно задержали.

[ + – ] Убийцей Ботикова оказался любовник, которого вызвали на дом

Напомним, что об убийстве Ботикова уже сообщали российские СМИ. Официально имя убитого не называется, но один из источников заявил прямо, что погибшим в результате бытовой ссоры оказался один из создателей вакцины "Спутник V" Андрей Ботиков, 1974 года рождения

В Следственном комитете также подтвердили, что 2 марта некий 29-летний мужчина поссорился с хозяином квартиры на улице Рогова, а затем задушил его ремнем.

Также в РФ сообщили, что в Москве "при странных обстоятельства" умер теневой банкир и экс-советник Кадырова. Петр Чувилин был посвящен в то, где прячут теневые капиталы руководители Чечни и высокопоставленные российские силовики. Что-то из этих сведений он сообщил следователям.