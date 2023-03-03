Смерть творця "Супутника V": убивцею виявився коханець, якого викликали додому, — ЗМІ

РосЗМІ повідомили, що жертва відмовилася платити підозрюваному за надання послуг. На ґрунті цього виник конфлікт, через який підозрюваний убив російського вченого.

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Вбивцею одного із творців російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" Андрія Ботікова став коханець, якого жертва викликала до себе додому. Про це повідомив російський Telegram-канал 112.

Повідомляється, що вбивця — Олексій, який раніше відсидів у в'язниці 10 років за викрадення людини, а після того, як опинився на волі, почав надавати послуги інтимного характеру. Він прийшов до жертви з подругою, яку залишив у під'їзді чекати.

Канал пише, що після отримання сексуальних послуг Олексій Ботіков відмовився йому платити. Саме тоді підозрюваний вирішив задушити російського вченого. Потім він добив його ножем. Вже після розправи підозрюваний забрав цінні речі та втік із місця злочину разом із подругою. Він розповів їй про те, що зробив, але та не повідомила поліцію.

Наступного дня колеги зауважили, що Андрій Ботіков не вийшов на роботу в лабораторію. Вони вирішили звернутися до поліції, яка знайшла труп жертви у його власній квартирі. Підозрюваного Олексія також оперативно затримали.

[ + – ] Вбивцею Ботікова виявився коханець, якого викликали додому

Нагадаємо, що про вбивство Ботікова вже повідомляли російські ЗМІ. Офіційно ім'я вбитого не називається, але одне з джерел заявило прямо, що загиблим у результаті побутової сварки виявився один із творців вакцини "Супутник V" Андрій Ботіков 1974 року народження.

У Слідчому комітеті також підтвердили, що 2 березня 29-річний чоловік посварився з господарем квартири на вулиці Рогова, а потім задушив його ременем.

Також у РФ повідомили, що в Москві "за дивних обставин" помер тіньовий банкір і ексрадник Кадирова. Петро Чувілін знав, де ховають тіньові капітали керівники Чечні та високопоставлені російські силовики. Щось із цих відомостей він повідомив слідчим.