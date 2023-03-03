Зал рассмеялся: Лавров в Индии заявил, что РФ пытается остановить войну, начатую Украиной (видео)

Министр иностранных дел РФ на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели сказал, что Кремль больше не позволит Западу "взрывать газопроводы". При этом Москва надеется сотрудничать с "более надежными партнерами" — Китаем и Индией.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели в пятницу, 3 марта, заявил, что Россия якобы пытается остановить войну, которую начали против РФ "с использованием украинцев". Запись выступления дипломата опубликована на You-Tube-канале МИД РФ.

"Война, которую мы пытаемся оставить, и которая была начата против нас с использованием украинского народа, конечно, повлияла на российскую политику, в том числе энергетическую", — попытался сказать глава МИД России, но его речь прервалась громким хохотом аудитории, которую рассмешила попытка дипломата исказить общеизвестную информацию о военной агрессии против Украины.

О чем говорил Лавров в Индии

В рамках своего выступления глава внешнеполитического ведомства России отметил, что Кремль больше не намерен полагаться на "западных партнеров" и не позволит им "взрывать газопроводы".

"Если в двух словах описать, что изменилось, — это то, что мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе, мы не позволим им снова взорвать газопроводы", — подчеркнул дипломат.

Лавров также отметил, что в будущем Москва намерена тесно сотрудничать с более надежными партнерами — Китаем и Индией.

Напомним, сегодня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский перепостил у себя в соцсетях пропагандистский фейк о том, что российские войска под Бахмутом якобы захватили танк Leopard 2А5. Пост сопровождался фотографией танка с "установленным" на нем российским триколором. При этом снимок явно доработан с помощью фоторедактора.

В четверг, 2 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров провели короткий разговор в кулуарах встречи руководителей внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" в столице Индии Нью-Дели.