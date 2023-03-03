Зал розсміявся: Лавров в Індії заявив, що РФ намагається зупинити війну, розпочату Україною (відео)

Міністр закордонних справ РФ на форумі Raisina Dialogue у Нью-Делі сказав, що Кремль більше не дозволить Заходу "підривати газопроводи". При цьому Москва сподівається співпрацювати з "надійнішими партнерами" — Китаєм та Індією.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на форумі Raisina Dialogue у Нью-Делі у п'ятницю, 3 березня, заявив, що Росія нібито намагається зупинити війну, яку розпочали проти РФ "з використанням українців". Запис виступу дипломата опубліковано на You-Tube-каналі МЗС РФ.

"Війна, яку ми намагаємося зупинити, і яку було розпочато проти нас із використанням українського народу, звичайно, вплинула на російську політику, зокрема енергетичну", — спробував сказати глава МЗС Росії, але його промова перервалася гучним реготом аудиторії, яку розсмішила спроба дипломата спотворити загальновідому інформацію про військову агресію проти України.

Про що говорив Лавров в Індії

У межах свого виступу глава зовнішньополітичного відомства Росії зазначив, що Кремль більше не має наміру покладатися на "західних партнерів" і не дозволить їм "підривати газопроводи".

"Якщо двома словами описати, що змінилося, — це те, що ми більше не покладатимемося на будь-яких партнерів на Заході, ми не дозволимо їм знову підірвати газопроводи", — підкреслив дипломат.

Лавров також зазначив, що в майбутньому Москва має намір тісно співпрацювати з надійнішими партнерами — Китаєм та Індією.

Нагадаємо, сьогодні перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський перепостив у себе в соцмережах пропагандистський фейк про те, що російські війська під Бахмутом нібито захопили танк Leopard 2А5. Допис супроводжувався фото танка з "встановленим" на ньому російським триколором. Знімок очевидно доопрацьований за допомогою фоторедактора.

У четвер, 2 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен і голова міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров провели коротку розмову в кулуарах зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств "Великої двадцятки" у столиці Індії Нью-Делі.