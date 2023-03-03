Зиговал и кричал "я русский!": в Самаре экстренно посадили самолет из-за дебошира (фото)

По словам очевидцев, во время спора выпивший мужчина буянил. Его утихомирили, но без внеплановой посадки на пути в Дубай не обошлось.

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Пассажиры рейса Казань – Дубай прилетят в Эмираты с опозданием из-за пьяного дебошира, который излишне рьяно спорил с соседом о политике. Пилотам FlyDubai пришлось совершить экстренную посадку в Самаре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Очевидцы рассказали, что во время спора выпивший мужчина принялся буянить. Впоследствии его утихомирили, но самолету все же пришлось совершить незапланированную остановку на пути в Дубай.

Выходя из салона, мужчина сделал римский салют и объявил во всеуслышание о своей национальной принадлежности. "Я русский", — сказал он.

[ + – ] Дебошир в самолете

Полиция составила на него админпротокол.

[ + – ] Дебошир в самолете

Напомним, что во время спора на пляже в Таиланде россиянка откусила палец англичанке, а затем выплюнула фалангу и улыбнулась. По словам свидетелей, все было как в сцене из фильма ужасов. Флориан Бауэр, 48-летний эксперт из клиники "Шарите", объяснил, что боковые зубы человека сильнее передних.

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