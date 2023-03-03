Зігував і кричав "я русский!": у Самарі екстрено посадили літак через бешкетника (фото)

За словами очевидців, під час суперечки чоловік, котрий випив, буянив. Його втихомирили, але без позапланової посадки на шляху в Дубаї не обійшлося.

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Пасажири рейсу Казань — Дубай прилетять до Емірати із запізненням через п'яного бешкетника, який зайво завзято сперечався із сусідом про політику. Пілотам FlyDubai довелося здійснити екстрену посадку в Самарі. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Очевидці розповіли, що під час суперечки чоловік, котрий випив, почав буянити. Згодом його втихомирили, але літаку все ж таки довелося здійснити незаплановану зупинку на шляху в Дубаї.

Виходячи із салону, чоловік зробив римський салют та голосно оголосив про свою національну приналежність. "Я русский", — сказав він.

[ + – ] Бешкетник у літаку

Поліція склала на нього адмінпротокол.

[ + – ] Бешкетник у літаку

Нагадаємо, що під час суперечки на пляжі в Таїланді росіянка відкусила палець англійці, а потім виплюнула фалангу та посміхнулася. За словами свідків, все було як у сцені із фільму жахів. Флоріан Бауер, 48-річний експерт із клініки "Шаріте", пояснив, що бічні зуби людини сильніші за передні.

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