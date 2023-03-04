Хроническая нехватка продовольствия: Северной Корее грозит массовый голод, — CNN

По информации властей Южной Кореи, в некоторых районах соседней страны уже есть случаи смертей из-за нехватки еды. Эксперты считают, что КНДР достигла наихудшей точки с 1990-х, когда голод в совокупности с экономическим кризисом убил сотни тысяч человек.

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В Северной Корее ухудшается гуманитарная ситуация, а из-за хронического дефицита продовольствия страна может погрузиться в массовый голод. Об этом сообщает американский телеканал CNN, пообщавшись с экспертами.

КНДР достигла наихудшей точки с 1990-х, когда голод известный как "Трудный поход" в совокупности с экономическим кризисом убил сотни тысяч человек. По оценкам, тогда смертность составила 3%-5% от тогдашнего 20-миллионного населения.

По словам аналитика Института международной экономики Петерсона Лукаса Ренгифо-Келлера, данные о торговле, спутниковые снимки, а также оценки ООН и властей Южной Кореи свидетельствуют о том, что запасы продовольствия в КНДР упали ниже уровня, необходимого для удовлетворения минимальных потребностей человека.

По его словам, в стране будет голод, даже если в северокорейские власти разделяют еду поровну, что почти немыслимо, потому что приоритет отдается элитам и военным.

Южнокорейские власти согласны с этими утверждениями. По их мнению, в некоторых районах страны уже имеют быть случаи смертей от голода. Однако точную информацию по этому вопросу сложно получить из-за изоляции КНДР.

Различные эксперты утверждают, что Пхеньян винит в возникших проблемах только себя. Во время пандемии коронавируса Северная Корея усилила свои изоляционистские тенденции и возвела второй слой заграждений вдоль 300 километров границы с Китаем. Кроме того, власти страны сократили ту небольшую трансграничную торговлю с Пекином, к которой они имели доступ.

В 2022 году Ким Чен Ын потратил драгоценные ресурсы на проведение рекордного числа ракетных испытаний.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин сказал журналистам CNN, что у КНДР есть единственный выход из катастрофической ситуации с продовольствием — это сесть за стол переговоров и принять предложение Сеула об оказании гуманитарной помощи.

Напомним, 2 марта СМИ сообщали, что Ким Чен Ын строит крупнейший ресторан в Пхеньяне с блюдами из мяса собак. По информации журналистов, заведение высокой кухни строится в эксклюзивном районе Пхеньяна на берегу реки Тэдонган.

7 февраля на YouTube появился канал девочки из Северной Кореи, которая рассказывает об "идеальной" жизни в Пхеньяне. Девочка по имени Сонг А, постит ролики на английском, рассказывая, что читает книги о Гарри Поттере и лакомится мороженым.