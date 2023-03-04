Хронічна нестача продовольства: Північній Кореї загрожує масовий голод, — CNN

За інформацією влади Південної Кореї, у деяких районах сусідньої країни вже є випадки смертей через брак їжі. Експерти вважають, що КНДР досягла найгіршої точки з 1990-х, коли голод разом з економічною кризою вбив сотні тисяч людей.

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У Північній Кореї погіршується гуманітарна ситуація, а через хронічний дефіцит продовольства країна може поринути у масовий голод. Про це повідомляє американський телеканал CNN, поспілкувавшись з експертами.

КНДР досягла найгіршої точки з 1990-х, коли голод відомий як "Важкий похід" разом з економічною кризою вбив сотні тисяч людей. За оцінками, тоді смертність становила 3-5% тодішнього 20-мільйонного населення.

За словами аналітика Інституту міжнародної економіки Петерсона Лукаса Ренгіфо-Келлера, дані про торгівлю, супутникові знімки, а також оцінки ООН та влади Південної Кореї свідчать про те, що запаси продовольства в КНДР впали нижче за рівень, необхідний для задоволення мінімальних потреб людини.

За його словами, у країні буде голод, навіть якщо північнокорейська влада поділить їжу порівну, що майже немислимо, бо пріоритет віддається елітам та військовим.

Південнокорейська влада погоджується з цими твердженнями. На їхню думку, у деяких районах країни вже мають бути випадки смертей від голоду. Однак, точну інформацію з цього питання складно отримати через ізоляцію КНДР.

Різні експерти стверджують, що Пхеньян звинувачує у проблемах тільки себе. Під час пандемії коронавірусу Північна Корея посилила свої ізоляційні тенденції та звела другий шар загороджень вздовж 300 кілометрів кордону з Китаєм. Крім того, влада країни скоротила ту невелику транскордонну торгівлю з Пекіном, до якої вона мала доступ.

У 2022 році Кім Чен Ин витратив дорогоцінні ресурси на проведення рекордної кількості ракетних випробувань.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин сказав журналістам CNN, що КНДР має єдиний вихід із катастрофічної ситуації з продовольством — це сісти за стіл переговорів і прийняти пропозицію Сеула про надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 2 березня ЗМІ повідомляли, що Кім Чен Ин будує найбільший ресторан у Пхеньяні зі стравами з м'яса собак. За інформацією журналістів, заклад високої кухні будується в ексклюзивному районі Пхеньяну на березі річки Тедонган.

7 лютого на YouTube з'явився канал дівчинки з Північної Кореї, яка розповідає про "ідеальне" життя в Пхеньяні. Дівчинка на ім'я Сонг А, постить ролики англійською, розповідаючи, що читає книги про Гаррі Поттера і ласує морозивом.