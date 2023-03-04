Белый дом заявил, что США "будут представлены" на коронации короля Карла III, — СМИ
Планирование участия президента Джо Байдена в коронации короля Карла III все еще находится в разработке.
Планы поездок президента США Джо Байдена впервые были подвергнуты сомнению после того, как в пятницу появился отчет журнала Time, в котором говорилось, что американский лидер вряд ли будет присутствовать на коронации Карла ІІІ. В пятницу высокопоставленный чиновник администрации подтвердил журналу People, что "США будут представлены на коронации". Тем не менее "в отношении поездки президента или потенциальной делегации в настоящее время делиться нечем".
Президент выразил желание "продолжать тесные отношения с королем", когда он вступает в свою новую роль.
После смерти королевы Елизаветы II, Байден выразил поддержку британскому монарху и "с любовью вспомнил доброту и гостеприимство королевы, в том числе когда она принимала его и первую леди в Виндзорском замке в июне прошлого года".
"Он также выразил большое восхищение американского народа королевой, чье достоинство и постоянство углубили прочную дружбу и особые отношения между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством", — поделился он в заявлении Белого дома.
Хотя 74-летний монарх стал новым лидером страны сразу после смерти своей матери 8 сентября 2022 года, церемония станет его официальной коронацией. Его 75-летняя жена Камилла также будет коронована во время церемонии как королева-консорт.
Напомним, озвучен обновленный список артистов, отказавшихся выступать на коронации Карла III в мае 2023 года. Сообщается, что такие артисты как Адель, Элтон Джон и Гарри Стайлз отказались спеть на будущей коронации британского монарха.
Также Фокус писал, почему дети принца Гарри и Меган Арчи и Лилибет могут не присутствовать на коронации.