Білий дім заявив, що США "будуть представлені" на коронації короля Карла III, — ЗМІ

Планування участі президента Джо Байдена у коронації короля Карла III все ще перебуває у розробці.

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Плани поїздок президента США Джо Байдена вперше були поставлені під сумнів після того, як у п'ятницю з'явився звіт журналу Time, в якому говорилося, що американський лідер навряд чи буде присутній на коронації Карла ІІІ. У п'ятницю високопосадовець адміністрації підтвердив журналу People, що "США будуть представлені на коронації". Проте "щодо поїздки президента чи потенційної делегації нині ділитися нічим".

Президент висловив бажання "продовжувати тісні стосунки з королем", коли він вступає у свою нову роль.

Після смерті королеви Єлизавети II, Байден висловив підтримку британському монарху і "з любов'ю згадав доброту та гостинність королеви, зокрема коли вона приймала його та першу леді у Віндзорському замку в червні минулого року".

"Він також висловив велике захоплення американського народу королевою, чия гідність і постійність поглибили міцну дружбу та особливі відносини між Сполученими Штатами та Сполученим Королівством", — поділився він у заяві Білого дому.

[ + – ] Королева Єлизавета II та президент Джо Байден із дружиною у Віндзорському замку 13 червня 2021 року Фото: Getty Images

Хоча 74-річний монарх став новим лідером країни одразу після смерті своєї матері 8 вересня 2022 року, церемонія стане його офіційною коронацією. Його 75-річну дружину Каміллу також буде короновано під час церемонії як королеву-консорт.

Нагадаємо, озвучено оновлений список артистів, які відмовилися виступати на коронації Карла III у травні 2023 року. Повідомляється, що такі артисти як Адель, Елтон Джон та Гаррі Стайлс відмовилися заспівати на майбутній коронації британського монарха.

Також Фокус писав, чому діти принца Гаррі та Меган Арчі та Лілібет можуть не бути присутніми на коронації.