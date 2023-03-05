Война и коронавирус: Россия испытывает "демографический кошмар", — The Economist

Население РФ сокращается: за последние три года страна потеряла на 2 миллиона человек больше, чем обычно. При этом число россиян, родившихся в апреле 2022 года, было не больше, чем во времена гитлеровской оккупации.

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В России разворачивается демографическая трагедия — за последние три года в результате войн, болезней и эмиграции страна потеряла примерно на 2 миллиона человек больше, чем обычно. Об этом пишет британская газета The Economist в статье, опубликованной 4 марта.

Издание отмечает, что число россиян, родившихся в апреле 2022 года, было не больше, чем в месяцы гитлеровской оккупации. А из-за того, что так много мужчин призывного возраста погибли на войне в Украине или находятся в эмиграции, численность женщин превышает численность мужчин по меньшей мере на 10 миллионов.

Причины демографического кризиса в России

По мнению журналистов, война — не единственная причина "демографического кошмара" в России, однако она существенно его усугубила.

Так, по оценкам западных экспертов, за последний год 175 000-200 000 российских солдат были убиты или ранены. От 500 000 до 1 миллиона молодых образованных людей избежали мясорубки, уехав за границу. Даже если бы у России не было других демографических проблем, потеря такого количества людей за столь короткое время все равно была бы болезненной. Но и без того, потери войны ложатся еще большим бременем на сокращающееся, больное население.

The Economist пишет, что корни кризиса в России уходят на 30 лет назад. Пик численности населения страны пришелся на 1994 год — 149 млн. человек. С тех пор численность населения зигзагообразно снижалась. В 2021 году оно составляло 145 млн человек (эта цифра, по данным ООН, не включает 2,4 млн жителей Крыма, который Россия захватила в 2014 году и включила в свои национальные счета). Согласно прогнозам ООН, при сохранении нынешних тенденций через 50 лет эта цифра может составить всего 120 млн человек. Это сделает Россию 15-й по величине страной в мире, по сравнению с шестым местом в 1995 году.

По словам Алексея Ракши, независимого демографа, который раньше работал в государственной службе статистики, если рассматривать только годы мирного времени, число рождений, зарегистрированных в апреле 2022 года, было самым низким с XVIII века. Апрель был особенно жестоким месяцем, но это был показательный взгляд на хроническую проблему.

По данным государственного статистического агентства, в 2020 и 2021 годах население России сократилось на 1,3 млн человек, а число умерших превысило число родившихся на 1,7 млн человек. Наибольшее сокращение произошло среди этнических русских, численность которых, согласно переписи 2021 года, в 2010-21 годах сократилось на 5,4 млн человек. Их доля в населении сократилась с 78% до 72%.

Все это началось еще до войны и отражает ужасающую пандемию ковида в России. Официальное число погибших от этой болезни составило 388 091 человек, однако по оценкам журналистов, общее число погибших в 2020-23 годах составит от 1,2 млн до 1,6 млн человек. Это сопоставимо с показателями Китая и США, население которых намного больше. В России, возможно, было самое большое количество смертей от ковида в мире после Индии и самый высокий уровень смертности среди всех стран — 850-1 100 смертей на 100 000 человек.

Если добавить смертность от пандемии к потерям от войны и от мобилизации, то Россия потеряет от 1,9 до 2,8 млн. человек в 2020-23 годах сверх обычного демографического ухудшения.

По мнению издания, демографический кризис может помешать планам по увеличению численности Вооруженных сил РФ на 350 000 человек в течение следующих трех лет.

Напомним, 3 марта сообщалось о том, что в России провели онлайн-референдум за независимость сразу пяти республик. Участие в нем приняли не менее 5,6 миллиона человек.

Ранее, 23 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия будет вынуждена в скором времени вывести войска с территории Украины, иначе это быстро приведет к краху российского режима.