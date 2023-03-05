Війна та коронавірус: Росія відчуває "демографічний кошмар", — The Economist

Населення РФ скорочується: за останні три роки країна втратила на 2 мільйони людей більше, ніж зазвичай. При цьому кількість росіян, які народилися у квітні 2022 року, була не більшою, ніж за часів гітлерівської окупації.

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У Росії розгортається демографічна трагедія — за останні три роки внаслідок воєн, хвороб та еміграції країна втратила приблизно на 2 мільйони людей більше, ніж зазвичай. Про це пише британська газета The Economist у статті, опублікованій 4 березня.

Видання зазначає, що кількість росіян, які народилися у квітні 2022 року, була не більшою, ніж у місяці гітлерівської окупації. А через те, що так багато чоловіків призовного віку загинули на війні в Україні або перебувають на еміграції, кількість жінок перевищує кількість чоловіків щонайменше на 10 мільйонів.

Причини демографічної кризи у Росії

На думку журналістів, війна — не єдина причина "демографічного кошмару" у Росії, проте вона суттєво його посилила.

Так, за оцінками західних експертів, за останній рік 175 000-200 000 російських солдатів було вбито або поранено. Від 500 000 до 1 мільйона молодих освічених людей уникли м'ясорубки, поїхавши за кордон. Навіть якби Росія не мала інших демографічних проблем, втрата такої кількості людей за такий короткий час все одно була б болісною. Але і без того, втрати війни лягають ще більшим тягарем на хворе населення, що скорочується.

The Economist пише, що коріння кризи в Росії сягає 30 років тому. Пік кількості населення припав на 1994 рік — 149 млн. людина. Відтоді кількість населення зигзагоподібно знижувалася. У 2021 році вона становило 145 млн осіб (ця цифра, за даними ООН, не включає 2,4 млн жителів Криму, який Росія захопила у 2014 році та включила до своїх національних рахунків). Згідно з прогнозами ООН, за збереження нинішніх тенденцій через 50 років ця цифра може становити лише 120 млн осіб. Це зробить Росію 15-ою за величиною країною у світі, порівняно з шостим місцем у 1995 році.

За словами Олексія Ракші, незалежного демографа, який раніше працював у державній службі статистики, якщо розглядати лише роки мирного часу, кількість народжень, зареєстрованих у квітні 2022 року, була найнижчою з XVIII століття. Квітень був особливо жорстким місяцем, але це був показовий погляд на хронічну проблему.

За даними державного статистичного агентства, в 2020 і 2021 роках населення Росії скоротилося на 1,3 млн осіб, а кількість померлих перевищила кількість народжених на 1,7 млн осіб. Найбільше скорочення відбулося серед етнічних росіян, кількість яких, згідно з переписом 2021 року, у 2010-21 роках скоротилася на 5,4 млн осіб. Їхня частка в населенні скоротилася з 78% до 72%.

Все це почалося ще до війни і відбиває жахливу пандемію ковіду в Росії. Офіційна кількість загиблих від цієї хвороби склала 388 091 особа, проте за оцінками журналістів, загальна кількість загиблих у 2020-23 роках становитиме від 1,2 млн до 1,6 млн осіб. Це можна порівняти з показниками Китаю та США, населення яких набагато більше. У Росії, можливо, була найбільша кількість смертей від ковіду у світі після Індії та найвищий рівень смертності серед усіх країн — 850-1100 смертей на 100 000 осіб.

Якщо додати смертність від пандемії до втрат від війни та від мобілізації, то Росія втратить від 1,9 до 2,8 млн. осіб у 2020-23 роках понад звичайне демографічне погіршення.

На думку видання, демографічна криза може перешкодити планам збільшення кількості Збройних сил РФ на 350 000 осіб протягом наступних трьох років.

Нагадаємо, 3 березня повідомлялося про те, що в Росії провели онлайн-референдум за незалежність одразу п'яти республік. Участь у ньому взяли щонайменше 5,6 мільйона людей.

Раніше, 23 лютого, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія буде змушена незабаром вивести війська з території України, інакше це швидко призведе до краху російського режиму.