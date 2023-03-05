"Захвачен спецслужбами Украины". В РФ посадили ракетоносец Ту-22М3 из-за розыгрыша

Неизвестный сообщил спецслужбам аэропорта "Пулково" (Санкт-Петербург), что запросивший экстренную посадку ракетоносец Ту-22М3 якобы захватили сотрудники СБУ.

Related video

В России телефонные террористы сообщили о том, что ракетоносец Ту-22М3, совершивший экстренную посадку из-за метеоусловий, захватили украинские спецслужбы. Информацию опубликовал Телеграм-канал SHOT.

По информации медиа, вечером 5 марта в петербургский аэропорт "Пулково" сразу после экстренной посадки Ту-22М3 поступило анонимное сообщение.

"Севший в Пулково бомбардировщик Ту-22М3 захвачен спецслужбами Украины", — гласил его текст.

Бомбардировщик немедленно осмотрели силовики, но доказательств захвату воздушного судна не нашли.

По данным канала, на посадку дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик пошел из-за плохих метеоусловий в аэропорту назначения. Когда информация появилась в медиаполе, в дело вступили "телефонные террористы".

По информации росСМИ "РБК", которое ссылается на собственные источники в транспортном комплексе Санкт-Петербурга, Ту-22М запросил посадку в петербургском Пулково из-за неблагоприятных метеоусловий. Посадка была экстренной, но не аварийной.

Заметим, что Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство обороны РФ инцидент с самолетом никак не прокомментировали.

Напомним, в сентябре 2022 года пранкеры позвонили сыну Дмитрия Пескова — пресс-секретаря российского президента. Неизвестный позвонил Николаю Пескову, представившись сотрудником военкомата, и предложил явиться на медкомиссию. Парень отказался, пообещав "решить вопрос на другом уровне".

Фокус также писал, что в ноябре 2022 года пранкеры поговорили с президентом Польши о падении и взрыве ракеты, запущенной якобы российскими военными. Российские пранкеры Вован и Лексус от имени Эммануэля Макрона узнавали у польского президента подробности падения ракеты в Пшеводове. Анджей Дуда якобы сказал, что снаряд был российского производства.