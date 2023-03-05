"Захоплений спецслужбами України". В РФ посадили ракетоносець Ту-22М3 через розіграш

Невідомий повідомив спецслужбам аеропорту "Пулково" (Санкт-Петербург), що ракетоносець Ту-22М3, який запросив екстрену посадку, нібито захопили співробітники СБУ.

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У Росії телефонні терористи повідомили про те, що ракетоносець Ту-22М3, який здійснив екстрену посадку через метеоумови, захопили українські спецслужби. Інформацію опублікував Телеграм канал SHOT.

За інформацією медіа, увечері 5 березня до петербурзького аеропорту "Пулково" відразу після екстреної посадки Ту-22М3 надійшло анонімне повідомлення.

"Бомбардувальник Ту-22М3, що сів у Пулково, захоплений спецслужбами України", — йшлося в його тексті.

Бомбардувальник негайно оглянули силовики, але доказів захоплення повітряного судна не знайшли.

За даними каналу, на посадку дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник пішов через погані метеоумови в аеропорту призначення. Коли інформація з'явилася у медіаполі, у справу вступили "телефонні терористи".

За інформацією росЗМІ "РБК", яке посилається на власні джерела в транспортному комплексі Санкт-Петербурга, Ту-22М запросив посадку в петербурзькому Пулково через несприятливі метеоумови. Посадка була екстреною, але не аварійною.

Зауважимо, що Міністерство надзвичайних ситуацій та Міністерство оборони РФ інцидент із літаком ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, у вересні 2022 року пранкери зателефонували до сина Дмитра Пєскова — прессекретаря російського президента. Невідомий зателефонував Миколі Пєскову, представившись співробітником військкомату, та запропонував з'явитися на медкомісію. Хлопець відмовився, пообіцявши "вирішити питання на іншому рівні".

Фокус також писав, що в листопаді 2022 року пранкери поговорили з президентом Польщі про падіння та вибух ракети, запущеної нібито російськими військовими. Російські пранкери Вован та Лексус від імені Емманюеля Макрона дізнавалися у польського президента подробиці падіння ракети у Пшеводові. Анджей Дуда нібито сказав, що снаряд був російським виробництвом.