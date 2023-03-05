"Захоплений спецслужбами України". В РФ посадили ракетоносець Ту-22М3 через розіграш
Невідомий повідомив спецслужбам аеропорту "Пулково" (Санкт-Петербург), що ракетоносець Ту-22М3, який запросив екстрену посадку, нібито захопили співробітники СБУ.
У Росії телефонні терористи повідомили про те, що ракетоносець Ту-22М3, який здійснив екстрену посадку через метеоумови, захопили українські спецслужби. Інформацію опублікував Телеграм канал SHOT.
За інформацією медіа, увечері 5 березня до петербурзького аеропорту "Пулково" відразу після екстреної посадки Ту-22М3 надійшло анонімне повідомлення.
"Бомбардувальник Ту-22М3, що сів у Пулково, захоплений спецслужбами України", — йшлося в його тексті.
Бомбардувальник негайно оглянули силовики, але доказів захоплення повітряного судна не знайшли.
За даними каналу, на посадку дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник пішов через погані метеоумови в аеропорту призначення. Коли інформація з'явилася у медіаполі, у справу вступили "телефонні терористи".
За інформацією росЗМІ "РБК", яке посилається на власні джерела в транспортному комплексі Санкт-Петербурга, Ту-22М запросив посадку в петербурзькому Пулково через несприятливі метеоумови. Посадка була екстреною, але не аварійною.
Зауважимо, що Міністерство надзвичайних ситуацій та Міністерство оборони РФ інцидент із літаком ніяк не прокоментували.
Нагадаємо, у вересні 2022 року пранкери зателефонували до сина Дмитра Пєскова — прессекретаря російського президента. Невідомий зателефонував Миколі Пєскову, представившись співробітником військкомату, та запропонував з'явитися на медкомісію. Хлопець відмовився, пообіцявши "вирішити питання на іншому рівні".
Фокус також писав, що в листопаді 2022 року пранкери поговорили з президентом Польщі про падіння та вибух ракети, запущеної нібито російськими військовими. Російські пранкери Вован та Лексус від імені Емманюеля Макрона дізнавалися у польського президента подробиці падіння ракети у Пшеводові. Анджей Дуда нібито сказав, що снаряд був російським виробництвом.