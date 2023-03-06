Повредил ЛЭП: российский вертолет Ми-8 аварийно приземлился в Воронежской области (видео)

По словам главы российского региона Гусева, работу линию электропередачи уже восстановили. По информации журналистов, экипаж Ми-8 не пострадал.

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В Павловском районе Воронежской области РФ в понедельник, 6 марта, аварийно приземлился вертолет Ми-8. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава российского региона Александр Гусев.

Он подчеркнул, что на месте аварийной посадки уже работают спецслужбы.

Гусев также рассказал, что в результате ЧП была повреждена линия электропередачи, но ее работу уже восстановили.

Угрозы жизни и здоровью жителям Воронежской области нет, добавил глава региона.

В интернете также появились фотографии и видео, снятые во время экстренной посадки вертолета.

[ + – ] Экстренная посадка вертолета Ми-8 [ + – ] Экстренная посадка вертолета Ми-8 [ + – ] Экстренная посадка вертолета Ми-8

Местный Telegram-канал "Воронеж №1" утверждает, что с экипажем Ми-8 "все в порядке". Журналисты рассказывают, что вертолет зацепился лопастями за ЛЭП и приземлился на берегу реки Дон для проверки повреждений.

Паблик также сообщает, что позже на место происшествия прилетел еще один вертолет.

Напомним, 28 февраля в Мурманской области РФ разбился вертолет Ми-8. На его борту находилось 8 человек, минимум 4 получили травмы.

А 17 февраля у пика Чехова на Сахалине в РФ разбился вертолет Robinson.