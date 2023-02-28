В Мурманской области РФ разбился вертолет Ми-8: на борту летели 9 человек (фото)

Борт потерял высоту из-за снежного вихря и рухнул на замерзшее озеро. Среди пассажиров был двухлетний ребенок, его с матерью доставили на снегоходах в ближайшее село.

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Возле российского города Мурманск 28 февраля упал вертолет Ми-8. На его борту находилось 8 человек, минимум 4 получили травмы, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет выполнял гражданский рейс компании "Вологодские авиалинии" и потерпел крушение при заходе на посадку в 3 км от аэропорта, дополняет собеседник ТАСС.

По предварительным данным, погибших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Пресс-служба российского МЧС сообщила о прибытии спасателей на место аварии. Пассажиров доставляют на снегоходах в село Ловозеро. В авиационных службах говорят, что вертолет упал из-за ошибки пилотирования или отказа техники.

"На борту находилось 9 человек, из которых трое – члены экипажа", — указали в МЧС.

Российское медиа Shot пишет, что Ми-8 под Мурманском рухнул прямо на замерзшее озеро — борт потерял высоту из-за снежного вихря и на льду завалился на бок. Среди 6 пассажиров был двухлетний ребенок, его с матерью уже забрали родственники.

[ + – ] Борт принадлежит АО "Вологодское авиационное предприятие".

Гражданский вертолет следовал из села Краснощелье в Ловозеро и рухнул, не долетев до него в 3 км. Борт принадлежит АО "Вологодское авиационное предприятие".

Пилот аварийно севшего в Мурманской области вертолета находится в состоянии аффекта. Кроме него, тяжело пострадал еще один человек — у него сотрясение, ушибы и кровоподтеки, добавляет издание Mash.

Упавший Ми-8 первыми случайно заметили проезжавшие рядом на снегоходах сотрудники местной ветслужбы. Они же сразу пришли на помощь пострадавшим и вывезли их в свой медпункт.

До крушения вертолета росСМИ писали о задержке прилета четырех рейсов в аэропорт Мурманска из Москвы и Санкт-Петербурга из-за метели и сильного ветра. В Мурманске за сутки выпала почти половина месячной климатической нормы снега — 11 мм.

Напомним, что в Черном море возле российского города Новороссийск 21 февраля затонуло торговое судно Seamar с 11 моряками на борту. Один моряк погиб, еще один был в тяжелом состоянии.

А 17 февраля у пика Чехова на российском Сахалине разбился вертолет Robinson. Фокус 27 января писал о крушении вертолета Ми-8 в Москве, который обычно перевозит президента России Владимира Путина и первых лиц.