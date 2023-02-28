У Мурманській області РФ розбився гелікоптер Мі-8: на борту летіли 9 людей (фото)

Борт втратив висоту через сніговий вихор і впав на замерзле озеро. Серед пасажирів була дворічна дитина, її з матір'ю доставили на снігоходах до найближчого села.

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Біля російського міста Мурманськ 28 лютого впав гелікоптер Мі-8. На його борту було 8 осіб, мінімум 4 отримали травми, пише агентство "Интерфакс" із посиланням на екстрені служби.

Вертоліт виконував цивільний рейс компанії "Вологодські авіалінії" та зазнав аварії під час заходу на посадку за 3 км від аеропорту, доповнює співрозмовник ТАРС.

За попередніми даними, загиблих унаслідок надзвичайної події немає.

Пресслужба МНС повідомила про прибуття рятувальників на місце аварії. Пасажирів доставляють на снігоходах до села Ловозеро. В авіаційних службах кажуть, що вертоліт упав через помилку пілотування або відмову техніки.

"На борту було 9 осіб, із яких троє — члени екіпажу", — зазначили в МНС.

Російське медіа Shot пише, що Мі-8 під Мурманськом звалився прямо на замерзле озеро — борт втратив висоту через сніговий вихор і на льоду завалився на бік. Серед шести пасажирів була дворічна дитина, її з матір'ю вже забрали родичі.

[ + – ] Борт належить АТ "Вологодське авіаційне підприємство"

Цивільний вертоліт прямував із села Краснощельє в Ловозеро та впав, не долетівши до нього 3 км. Борт належить АТ "Вологодське авіаційне підприємство".

Пілот вертольота, що аварійно сів у Мурманській області, перебуває в стані афекту. Окрім нього, тяжко постраждала ще одна людина — у неї струс, забиття й синці, додає видання Mash.

Мі-8, що впав, першими випадково помітили співробітники місцевої ветслужби, які проїжджали поряд на снігоходах. Вони ж одразу прийшли на допомогу постраждалим і вивезли їх до свого медпункту.

До краху вертольота росЗМІ писали про затримку прильоту чотирьох рейсів в аеропорт Мурманська з Москви та Санкт-Петербурга через хуртовини та сильний вітер. У Мурманську за добу випала майже половина місячної кліматичної норми снігу — 11 мм.

Нагадаємо, що в Чорному морі біля російського міста Новоросійськ 21 лютого затонуло торгове судно Seamar із 11 моряками на борту. Один моряк загинув, ще один був у тяжкому стані.

А 17 лютого біля піку Чехова на російському Сахаліні розбився вертоліт Robinson. Фокус 27 січня писав про катастрофу вертольота Мі-8 у Москві, який зазвичай перевозить президента Росії Володимира Путіна та перших осіб.