Пошкодив ЛЕП: російський вертоліт Мі-8 аварійно приземлився у Воронезькій області (відео)

За словами глави російського регіону Гусєва, роботу лінію електропередач уже відновили. За інформацією журналістів, екіпаж Мі-8 не постраждав.

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У Павлівському районі Воронезької області РФ у понеділок, 6 березня, аварійно приземлився вертоліт Мі-8. Про це у себе в Telegram-каналі написав глава російського регіону Олександр Гусєв.

Він наголосив, що на місці аварійної посадки вже працюють спецслужби.

Гусєв також розповів, що внаслідок НП було пошкоджено лінію електропередачі, але її роботу вже відновили.

Загрози життю і здоров'ю мешканцям Воронезької області немає, додав глава регіону.

В інтернеті також з'явилися фото та відео, зняті під час екстреної посадки вертольота.

[ + – ] Екстрена посадка вертольота Мі-8 [ + – ] Екстрена посадка вертольота Мі-8 [ + – ] Екстрена посадка вертольота Мі-8

Місцевий Telegram-канал "Воронеж №1" стверджує, що з екіпажем Мі-8 "все гаразд". Журналісти розповідають, що вертоліт зачепився лопатями за ЛЕП та приземлився на березі річки Дон для перевірки пошкоджень.

Паблік також повідомляє, що пізніше на місце події прилетів ще один гелікоптер.

Нагадаємо, 28 лютого в Мурманській області РФ розбився гелікоптер Мі-8. На його борту перебувало 8 осіб, щонайменше 4 отримали травми.

А 17 лютого біля піку Чехова на Сахаліні в РФ розбився вертоліт Robinson.