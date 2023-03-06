Свадьба обернулась "трагедией": гости крупно подставили невесту с женихом (видео)

В своем аккаунте в TikTok Грей опубликовала видео, в котором рассказала, что ожидала увидеть на церемонии 88 человек, которые ответили согласием на приглашение, но даже 40 из них не пришли. Ролик набрал больше 9 миллионов просмотров.

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Молодая девушка из США Грей пригласила 88 гостей, включая семью, друзей и коллег, отпраздновать вместе с ней ее свадьбу, но когда она обменивалась клятвами со своим женихом Найксом, то церемониальный зал был почти пустой. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина составила электронную таблицу с перечнем всех приглашенных и забронировала место, где можно провести вечеринку. Но брачная церемония была испорчена, когда она смотрела на пустой зал ресторана, в котором было крайне мало гостей.

В видео, которое Грей опубликовала на своей личной страничке в TikTok, она сказала, что 88 человек ответили согласием на ее приглашение, но даже 40 из них не пришли.

"Сейчас я чувствую себя ребенком, которого всегда обходят стороной", — говорит молодая невеста.

[ + – ] Семья жениха покинула торжество сразу же после фотосессии Фото: Коллаж: Фокус

Грей упомянула в подписи, что она и ее жених сидели в пустой комнате и плакали, так как им пришлось закончить церемонию бракосочетания раньше времени.

"Семья Найкса ушла сразу же после фотосессии, моя мама не сказала мне ни единого слова, пока папа не заставил ее", — продолжила она.

Большинство из приглашенный людей были коллегами по работе девушки. До церемонии они были сильно взволнованы и говорили с ней об этом важном событии несколько месяцев.

Пользователи соцсети посочувствовали Грей, а некоторые предложили устроить ей альтернативную свадьбу в сообществе TikTok.

"Давайте устроим свадьбу заново! Мы все придем!" — написал один из пользователей соцсети.

Ранее Фокус писал, что невеста чуть не упала в обморок, узнав тайну жениха перед свадьбой. Она застала своего будущего мужа в туалете, где его кормила грудью собственная мать.

Также сообщалось, что невеста умерла во время свадьбы, ее сразу заменили на младшую сестру. На церемонии бракосочетания Хетал пожаловалась на головокружение и внезапно отключилась. Врачи в больнице лишь констатировали смерть девушки. Однако отец умершей невесты предложил жениху сыграть праздник с ее сестрой. Тот согласился.