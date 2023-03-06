Весілля обернулося "трагедією": гості сильно підставили наречену з нареченим (відео)

У своєму акаунті в TikTok Грей опублікувала відео, в якому розповіла, що очікувала побачити на церемонії 88 осіб, які відповіли згодою на запрошення, але навіть 40 із них не прийшли. Ролик набрав понад 9 мільйонів переглядів.

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Молода дівчина зі США Грей запросила 88 гостей, включно і сім'ю, друзів та колег, відсвяткувати разом з нею її весілля, але коли вона обмінювалася клятвами зі своїм нареченим Найксом, то церемоніальна зала була майже порожньою. Про це повідомляє Daily Star.

Жінка склала електронну таблицю з переліком усіх запрошених та забронювала місце, де можна провести вечірку. Але шлюбна церемонія була зіпсована, коли вона дивилася на порожню залу ресторану, де було дуже мало гостей.

У відео, яке Ґрей опублікувала на своїй особистій сторінці в TikTok, вона сказала, що 88 осіб погодились з її запрошенням, але навіть 40 із них не прийшли.

"Зараз я почуваюся дитиною, яку завжди обходять стороною", — каже молода наречена.

[ + – ] Сім'я нареченого залишила урочистість відразу після фотосесії Фото: Колаж: Фокус

Грей згадала у підписі, що вона та її наречений сиділи в порожній кімнаті і плакали, бо їм довелося закінчити церемонію одруження раніше.

"Сім'я Найкса пішла відразу після фотосесії, моя мама не сказала мені жодного слова, поки тато не змусив її", — продовжила вона.

Більшість із запрошених людей були колегами по роботі дівчини. До церемонії вони були дуже схвильовані і говорили з нею про цю важливу подію кілька місяців.

Користувачі соцмережі поспівчували Грей, а деякі запропонували влаштувати їй альтернативне весілля у спільноті TikTok.

"Давайте влаштуємо весілля заново! Ми всі прийдемо!" — написав один із користувачів соцмережі.

Раніше Фокус писав, що наречена мало не зомліла, дізнавшись таємницю нареченого перед весіллям. Вона застукала свого майбутнього чоловіка у туалеті, де його годувала грудьми власна мати.

Також повідомлялося, що наречена померла під час весілля, її одразу замінили на молодшу сестру. На церемонії одруження Хетал поскаржилася на запаморочення і несподівано відключилася. Лікарі у лікарні лише констатували смерть дівчини. Проте батько померлої нареченої запропонував нареченому зіграти свято з її сестрою. Той погодився.