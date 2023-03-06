Мошенник получил 13 275 лет тюрьмы, но отсидит всего 20: что он натворил

34-летний Пудит Киттитрадилок был заключен в тюрьму после того, как не вернул инвестиции тем, кого обманом вынудил вложить деньги в его бизнес.

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Тайский мошенник, приговоренный к 13 275 годам тюремного заключения, отсидит за свое преступление только 20 из них. Мужчина признался, что руководил схемой Понци, в которой инвесторам обещали высокую финансовую прибыль, что, конечно же, было ложью. Об этом сообщает Unilad.

Около 40 тыс. человек убедили инвестировать в его бизнес, влив в его сеть компаний более 120 млн фунтов стерлингов (более 5 млрд гривен).

Местные суды постановили, что он занимался незаконным кредитованием, и ему было предъявлено 2 653 обвинения в мошенничестве. Однако поскольку он признался в своих преступлениях, его огромный срок заключения был сокращен вдвое и составил 6 637 лет и шесть месяцев.

[ + – ] Около 40 тысяч человек были убеждены инвестировать в его бизнес Фото: Getty Images

Несмотря на столь внушительное число, Киттитрадилок вряд ли отсидит более 20 лет. Это связано с тайским законом, согласно которому за каждое из двух преступлений, в которых он был признан виновным, предусмотрено не более 10 лет лишения свободы.

Прокуроры объяснили как мужчине удавалось скрываться от правосудия так долго, рассказав суду, что он организовал серию семинаров, на которых слушателям предлагалось вложить свои сбережения в пару его предприятий. Он говорил, что эти бизнес-идеи были связаны с такими вещами, как развитие недвижимости, красота, торговля автомобилями и другими вещами, но эти утверждения были ложными.

По данным газеты Bangkok Post, Киттитрадилок обещал инвесторам большие доходы и стимулы за привлечение новых участников в схему. Как и в большинстве финансовых пирамид, цель этих новых денежных вливаний заключалась в том, чтобы расплатиться с предыдущими вкладчиками и так далее по кругу.

[ + – ] Сейчас мужчина содержится в тюрьме Бангкока после ареста в 2017 году Фото: Alamy Stock Photo

Сейчас мужчина содержится в тюрьме Бангкока после ареста в 2017 году. Мошенник должен выйти на свободу в 2037 году после отбытия 20-летнего срока заключения.

Ранее Фокус писал, что ветеран армии США украл $1,8 млн с помощью масштабной интернет-схемы, но попался. От рук мошенника пострадали как пожилые американцы, так и целые компании. Суд обязал его вернуть деньги и отправил в тюрьму.

Также сообщалось, что наркодилер превратился в корейца, чтобы сбежать от правосудия. Пластическая операция не помогла молодому преступнику избежать ареста на прошлой неделе. Его задержали в жилом комплексе в Бангкоке.