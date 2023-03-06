Шахрай отримав 13 275 років в'язниці, але відсидить лише 20: що він накоїв

34-річний Пудіт Кіттітраділок був ув'язнений після того, як не повернув інвестиції тим, кого обманом змусив вкласти гроші в його бізнес.

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Тайський шахрай, засуджений до 13 275 років ув'язнення, відсидить за свій злочин лише 20 із них. Чоловік зізнався, що керував схемою Понці, в якій інвесторам обіцяли високий фінансовий прибуток, що, звичайно, було брехнею. Про це повідомляє Unilad.

Близько 40 тис. людей переконали інвестувати в його бізнес, вливши до його мережі компаній понад 120 млн фунтів стерлінгів (понад 5 млрд гривень).

Місцеві суди ухвалили, що він займався незаконним кредитуванням, і йому було пред'явлено 2 653 звинувачення у шахрайстві. Однак, оскільки він зізнався у своїх злочинах, його величезний термін ув'язнення було скорочено вдвічі і склав 6637 років і шість місяців.

[ + – ] Близько 40 тисяч людей були переконані інвестувати у його бізнес Фото: Getty Images

Незважаючи на таке значне число, Кіттітраділок навряд чи відсидить понад 20 років. Це пов'язано з тайським законом, згідно з яким за кожний із двох злочинів, у яких його було визнано винним, передбачено не більше 10 років позбавлення волі.

Прокурори пояснили, як чоловікові вдавалося ховатися від правосуддя так довго, розповівши суду, що він організував серію семінарів, на яких слухачам пропонувалося вкласти свої заощадження в пару його підприємств. Він говорив, що ці бізнес-ідеї були пов'язані з такими речами, як розвиток нерухомості, краса, торгівля автомобілями та іншими речами, але ці твердження були хибними.

За даними газети Bangkok Post, Кіттітраділок обіцяв інвесторам великі доходи та стимули за залучення нових учасників до схеми. Як і в більшості фінансових пірамід, ціль цих нових грошових вливань полягала в тому, щоб розплатитися з попередніми вкладниками і так далі по колу.

[ + – ] Наразі чоловік утримується у в'язниці Бангкока після арешту в 2017 році Фото: тетрапод

Наразі чоловік утримується у в'язниці Бангкока після арешту в 2017 році. Шахрай має вийти на волю у 2037 році після відбуття 20-річного терміну ув'язнення.

Раніше Фокус писав, що ветеран армії США вкрав $1,8 млн. за допомогою масштабної інтернет-схеми, але попався. Від рук шахрая постраждали як літні американці, так і цілі компанії. Суд зобов'язав його повернути гроші та відправив до в'язниці.

Також повідомлялося, що наркодилер перетворився на корейця, щоб втекти від правосуддя. Пластична операція не допомогла молодому злочинцю уникнути арешту минулого тижня. Його затримали у житловому комплексі в Бангкоку.