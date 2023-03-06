Таинственный шум в комнате детей напугал молодую мачеху (фото)

Приемная мать троих детей Кейра Хенриксен из Орема, штат Юта, США, смогла записать на видео как что-то опрокинуло ящик с игрушками с полки, когда ее дети спали. Девушка считает, что так оно желает заявить о своем присутствии.

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Молодая мачеха, которая накричала на своих детей за то, что они постоянно шумели по ночам, раскрыла "зловещую правду" таинственного шума после того, как камеры видеонаблюдения зафиксировали призрака, столкнувшего коробку на пол. Об этом сообщает Ladbible.

В то время как семилетний Джон и пятилетний Пол спали, семилетний Дэвид вскочил на ноги. Кейра бросилась выяснять откуда доносится шум, и обнаружила разбросанные по полу детали конструктора Lego.

18-летняя приемная мама решила, что ребенок хотел поиграть со своими игрушками, а не спать, и отчитала его. Однако когда мальчишка настаивал на своей невиновности, она решила проверить записи с камер.

[ + – ] Предполагается, что таинственное существо столкнуло ящик с игрушками с полки, когда дети спали Фото: Kennedy News and Media

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как что-то столкнуло ящик с игрушками с полки, когда дети спали. Девушка считает, что это ничто иное как свидетельство сверхъестественной сущности, желающей заявить о своем присутствии.

Кейра рассказала, что это не первый инцидент, с которым она столкнулась после переезда в квартиру к 35-летнему отцу детей Энтони Пассалаэкве. Девушке постоянно казалось, что за ней наблюдают, и она слышит голоса по ночам. Мужчина не верил своей возлюбленной, но теперь у нее появились доказательства.

[ + – ] Отец детей не верил девушке, но теперь у нее появились доказательства. Фото: Kennedy News and Media

"Энтони не верит в сверхъестественное. Даже он был напуган и растерян, когда увидел видео, но он просто сказал: "Это то, что есть". Я думаю, что это доказательство сверхъестественного. Я рассказывала ему о камерах и голосах. Он думал, что я схожу с ума, но это видео заставило его задуматься о моей правоте. Я знаю многих близких, которые ушли из жизни, не знаю, может, они сделали это, чтобы привлечь мое внимание", — говорит Кейра.

Ранее Фокус писал, что семейка Аддамс из реальной жизни слышит в своем доме плач призрака. 33-летний Джон Пол Кеннеди и его партнерша 38-летняя Кимми Джеффери говорят, что с момента переезда в новый дом в сентябре 2022 года в их жутком жилище происходят загадочные события.

Также сообщалось, что жителей Сан-Франциско взволновала "жуткая серенада" на мосту Золотые Ворота. Автомобилисты отмечали, что это не единичный случай и они уже замечали целую серию странных шумов, похожих на "дыхание призрака".