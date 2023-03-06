Таємничий шум у кімнаті дітей налякав молоду мачуху (фото)

Прийомна мати трьох дітей Кейра Генріксен із Орема, штат Юта, США, змогла записати на відео як щось перекинуло скриньку з іграшками з полиці, коли її діти спали. Дівчина вважає, що так воно хоче заявити про свою присутність.

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Молода мачуха, яка накричала на своїх дітей за те, що вони постійно шуміли ночами, розкрила "зловісну правду" таємничого шуму після того, як камери відеоспостереження зафіксували примару, яка зіткнула коробку на підлогу. Про це повідомляє Ladbible.

Коли семирічний Джон і п'ятирічний Пол спали, семирічний Девід схопився на ноги. Кейра кинулася з'ясовувати, звідки долинає шум, і виявила розкидані по підлозі деталі конструктора Lego.

18-річна прийомна мама вирішила, що дитина хотіла пограти зі своїми іграшками, а не спати, та відчитала хлопчика. Однак, коли він наполягав на своїй невинності, вона вирішила перевірити записи з камер.

[ + – ] Передбачається, що таємнича істота зіткнула ящик із іграшками з полиці, коли діти спали Фото: Kennedy News and Media

На кадрах із камер відеоспостереження видно, як щось зіштовхнуло ящик із іграшками з полиці, коли діти спали. Дівчина вважає, що це ніщо інше як свідчення надприродної активності, яка бажає заявити про свою присутність.

Кейра розповіла, що це не перший інцидент, з яким вона зіткнулася після переїзду до квартири до 35-річного батька дітей Ентоні Пассалаекве. Дівчині постійно здавалося, що за нею спостерігають, і вона чує голоси ночами. Чоловік не вірив своїй коханій, але тепер у неї з'явилися докази.

[ + – ] Батько дітей не вірив дівчині, але тепер у неї з'явилися докази Фото: Kennedy News and Media

"Ентоні не вірить у надприродне. Навіть він був наляканий і розгублений, коли побачив відео, але він просто сказав: "Це те, що є". Я думаю, що це доказ надприродного. Я розповідала йому про камери та голоси. Він думав, що я божеволію, але це відео змусило його задуматися про мою правоту. Я знаю багатьох близьких, які пішли з життя, може, вони зробили це, щоб привернути мою увагу", — говорить Кейра.

Раніше Фокус писав, що сімейка Аддамс із реального життя чує у своєму будинку плач привида. 33-річний Джон Пол Кеннеді та його партнерка 38-річна Кіммі Джеффері кажуть, що з моменту переїзду в новий будинок у вересні 2022 року в їхньому жахливому житлі відбуваються загадкові події.

Також повідомлялося, що мешканців Сан-Франциско схвилювала "жахлива серенада" на мості Золоті Ворота. Автомобілісти зазначали, що це не поодинокий випадок і вони вже помічали цілу серію дивних шумів, схожих на подих привида.