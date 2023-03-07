"Глобус смерти": мотоциклист рухнул на каскадеров во время опасного трюка
Цирковой номер пошел не по плану когда один из исполнителей трюка упал на других артистов внутри огромного металлического шара.
Свидетелями несчастного случая стали зрители цирка Ганди, который выступал в английском городе Сток-он-Трент. Каскадеры набирали скорость, чтобы подняться на самый верх внутри "Глобуса смерти", но внезапно мотоциклист рухнул вниз и врезался в двух других трюкачей, в результате чего шоу было временно остановлено. Об этом сообщает Daily Star.
Четыре байкера неслись на скорости, катаясь на мотоцикле в металлической клетке глобуса. В какой-то момент один из каскадеров, который поднимался по стенкам шара, упал с вершины прямо на другого участника. Вдвоем они быстро сбили третьего коллегу, а четвертому удалось снизить скорость и благополучно приземлиться.
Публика молча наблюдала за происходящим, пока на сцену не поднялась команда по чрезвычайным ситуациям. Они открыли клетку и вошли внутрь, чтобы проверить состояние мотоциклистов.
"Инцидент произошел в конце антракта в воскресенье вечером. С мотоциклистами все было в порядке, все были в безопасности, и наша команда справилась с инцидентом профессионально. Они поднялись и благополучно вышли из клетки — двое из них были очень эмоциональны, когда зрители аплодировали им стоя", — рассказал Daily Star директор по гастролям цирка Ганди Бинки Бомонт.
Мужчина отметил, что персонал абсолютно тщательно подбирает защитное снаряжение. Артисты всегда хорошо одеты и хорошо защищены. Теперь у группы есть четыре дня отдыха, после чего они вновь вернутся к выступлениям.
"Для того, как часто они делают этот трюк, один несчастный случай — это неплохо", — написал один из зрителей в соцсетях.
Ранее Фокус писал, что слепой мотоциклист впервые в мире получил водительские права. Незрячий байкер сможет ездить только в сопровождении штурмана-поводыря. Ему уже подарили кроссовый мотоцикл.
Также сообщалось, что самый дорогой в мире мотоцикл продали по цене трех Lamborghini. До наших дней сохранились только 12 Harley-Davidson Strap Tank 1908 года. Мотоцикл обнаружили заброшенным и отреставрировали до оригинального состояния.