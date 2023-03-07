"Глобус смерти": мотоциклист рухнул на каскадеров во время опасного трюка

Цирковой номер пошел не по плану когда один из исполнителей трюка упал на других артистов внутри огромного металлического шара.

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Свидетелями несчастного случая стали зрители цирка Ганди, который выступал в английском городе Сток-он-Трент. Каскадеры набирали скорость, чтобы подняться на самый верх внутри "Глобуса смерти", но внезапно мотоциклист рухнул вниз и врезался в двух других трюкачей, в результате чего шоу было временно остановлено. Об этом сообщает Daily Star.

Четыре байкера неслись на скорости, катаясь на мотоцикле в металлической клетке глобуса. В какой-то момент один из каскадеров, который поднимался по стенкам шара, упал с вершины прямо на другого участника. Вдвоем они быстро сбили третьего коллегу, а четвертому удалось снизить скорость и благополучно приземлиться.

Публика молча наблюдала за происходящим, пока на сцену не поднялась команда по чрезвычайным ситуациям. Они открыли клетку и вошли внутрь, чтобы проверить состояние мотоциклистов.

[ + – ] Артисты всегда хорошо одеты и хорошо защищены Фото: Коллаж: Фокус

"Инцидент произошел в конце антракта в воскресенье вечером. С мотоциклистами все было в порядке, все были в безопасности, и наша команда справилась с инцидентом профессионально. Они поднялись и благополучно вышли из клетки — двое из них были очень эмоциональны, когда зрители аплодировали им стоя", — рассказал Daily Star директор по гастролям цирка Ганди Бинки Бомонт.

Мужчина отметил, что персонал абсолютно тщательно подбирает защитное снаряжение. Артисты всегда хорошо одеты и хорошо защищены. Теперь у группы есть четыре дня отдыха, после чего они вновь вернутся к выступлениям.

"Для того, как часто они делают этот трюк, один несчастный случай — это неплохо", — написал один из зрителей в соцсетях.

[ + – ] Тот самый номер, который пытались показать артисты

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