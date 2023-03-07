"Глобус смерті": мотоцикліст впав на каскадерів під час небезпечного трюку

Цирковий номер пішов не за планом, коли один із виконавців трюку впав на інших артистів усередині величезної металевої кулі.

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Свідками нещасного випадку стали глядачі цирку Ганді, який виступав у англійському місті Сток-он-Трент. Каскадери набирали швидкість, щоб піднятися на самий верх усередині "Глобуса смерті", але раптово мотоцикліст впав і врізався в двох інших трюкачів, внаслідок чого шоу було тимчасово зупинено. Про це повідомляє Daily Star.

Чотири байкери мчали на швидкості, катаючись на мотоциклі в металевій клітці глобуса. Якогось моменту один із каскадерів, який піднімався по стінках кулі, впав з вершини прямо на іншого учасника. Удвох вони швидко збили третього колегу, а четвертому вдалося знизити швидкість і приземлитися.

Публіка мовчки спостерігала за тим, що відбувається, поки на сцену не піднялася команда з надзвичайних ситуацій. Вони відкрили клітину та увійшли всередину, щоб перевірити стан мотоциклістів.

[ + – ] Артисти завжди добре одягнені та добре захищені Фото: Колаж: Фокус

"Інцидент стався наприкінці антракту в неділю ввечері. З мотоциклістами все було в порядку, всі були в безпеці, і наша команда впоралася з інцидентом професійно. Вони піднялися і вийшли з клітки — двоє з них були дуже емоційні, коли глядачі аплодували їм стоячи", — розповів Daily Star директор з гастролей цирку Ганді Бінкі Бомонт.

Чоловік зазначив, що персонал абсолютно ретельно підбирає захисне спорядження. Артисти завжди добре одягнені та добре захищені. Тепер гурт має чотири дні відпочинку, після чого вони знову повернуться до виступів.

"Для того, як часто вони роблять цей трюк, один нещасний випадок — це непогано", — написав один із глядачів у соцмережах.

[ + – ] Той самий номер, який намагалися показати артисти

Раніше Фокус писав, що сліпий мотоцикліст вперше у світі отримав права водія. Незрячий байкер зможе їздити лише у супроводі штурмана-поводиря. Йому вже подарували кросовий мотоцикл.

Також повідомлялося, що найдорожчий у світі мотоцикл продали за ціною трьох Lamborghini. До наших днів збереглися лише 12 Harley-Davidson Strap Tank 1908 року. Мотоцикл виявили занедбаним та відреставрували до оригінального стану.