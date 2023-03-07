Пилоты скончались мгновенно: возле Рима потерпели крушение военные самолеты (фото, видео)

В результат столкновение военных самолетов во время учений погибли два пилота: подполковник Даниэле Чиприано и майор Марко Менегелло.

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Во вторник, 7 марта, в муниципалитете Гуидония-Монтелелио, что в близи Рима, два самолета ВВС столкнулись во время учений. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Крушение потерпели самолеты Siai Marchetti S-208. Около полудня воздушные судна столкнулись во время тренировочного полета. Один упал на газон, второй — на припаркованное авто между домами.

[ + – ] Один из потерпевших крушение самолетов упал на газон

Легковая машина через несколько секунд после падения воздушного судна тоже воспламенилась.

[ + – ] Пожарная охрана ликвидировала пожар, во время которого из-за потерпевшего крушение самолета вспыхнул легковой автомобиль

Пилоты — подполковник Даниэле Чиприано и майор Марко Менегелло – погибли мгновенно.

Остальные два самолета, принимавшие участие в маневрах, приземлились благополучно.

Премьер-министр Джорджия Мелони уже выразила соболезнования семьям погибших. А прокуратура Тиволи начала расследование. Оно должно установить причины крушения самолетов, во время которого погибли люди.

Напомним, 26 февраля в Италии затонула лодка с мигрантами. По словам журналистов BBC, на борту лодки, которая отчалила из Турции несколькими днями ранее, находились мигранты из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана.

Фокус также писал о том, что 18 января вертолет ГСЧС с топ-руководством МВД на борту разбился в Броварах. В результате чего погибли 18 человек, среди них — министр внутренних дел Денис Монастырский, первый замминистра МВД Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Они должны были лететь на фронт к бойцам ВСУ.