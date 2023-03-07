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Пілоти померли миттєво: біля Риму зазнали аварії військові літаки (фото, відео)

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В Італії два військові літаки 7 березня зазнали аварії

Внаслідок зіткнення військових літаків під час навчань загинули два пілоти: підполковник Джузеппе Сіпріано та майор Марко Менегелло.

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У вівторок, 7 березня, в муніципалітеті Гуідонія-Монтечеліо, що поблизу Риму, два літаки ВПС зіткнулися під час навчань. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Катастрофи зазнали літаки Siai Marchetti S-208. Близько полудня повітряні судна зіткнулися під час тренувального польоту. Один упав на газон, другий – на припарковане авто між будинками.

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Один із літаків, що зазнали аварії, впав на газон

Легкова машина за кілька секунд після падіння повітряного судна теж спалахнула.

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Пожежна охорона ліквідувала пожежу, під час якої через літак, що зазнав аварії, спалахнув легковий автомобіль

Пілоти – підполковник Джузеппе Сіпріано та майор Марко Менегелло – загинули миттєво.

Інші два літаки, які брали участь у маневрах, приземлилися благополучно.

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні вже висловила співчуття сім'ям загиблих. А прокуратура Тіволі розпочала розслідування. Вона має встановити причини падіння літаків, під час якого загинули люди.

Нагадаємо, 26 лютого в Італії затонув човен з мігрантами. За словами журналістів ВВС, на борту човна, який відправився з Туреччини кількома днями раніше, перебували мігранти з Афганістану, Пакистану, Сомалі, Сирії, Іраку та Ірану.

Фокус також писав про те, що 18 січня вертоліт ДСНС із топкерівництвом МВС на борту розбився у Броварах. Внаслідок чого загинуло 18 осіб, серед них — міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра МВС Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Вони мали летіти на фронт до бійців ЗСУ.