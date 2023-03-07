В Москве сломалось смотровое колесо, торжественно открытое Путиным (видео)

В соцсетях сообщают, что посетителей аттракциона эвакуируют. Одному человеку стало плохо, поэтому в парк вызвали скорую.

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Обзорное колесо "Солнце Москвы" остановилось с людьми в кабинках. Кому-то из заложников аттракциона стало плохо. Об этом стало известно из телеграмм-канала SHOT.

По информации авторов контента, к колесу вызвали скорую. Администрация парка эвакуирует посетителей аттракциона, а на место инцидента выехали спасатели.

[ + – ] Видео из парка ВДНХ, где остановилось "Солнце Москвы"

Этот аттракцион торжественно открыл президент РФ Владимир Путин 11 сентября 2022 года. Российский диктатор с мэром связались с ВДНХ для открытия колеса онлайн, из концертного зала. Там проходило празднование 875-летия Москвы.

Тогда "РИА Новости" сообщали, что "Солнце Москвы" вмещает до 450 человек: аттракцион имеет 30 кабинок, в каждой из которых могут находиться до 15 посетителей. Один оборот колеса, по данным журналистов, длится около 19 минут.

Напомним, 7 марта в Москве горело главное здание Министерства внутренних дел РФ. Сообщалось, что огонь охватил третий этаж, где проводились ремонтные работы. По данным местных СМИ, загорелись строительные материалы. Пятеро сотрудников самостоятельно эвакуировались. На видео с места происшествия видно, как из окон здания МВД валил густой черный дым.

Также 7 марта в России наградили 10-летнего мальчика за храбрость во время "атаки украинских боевиков". По версии России, украинцы обстреляли в Рязанской области машину, в результате чего погиб мужчина и получил ранение ребенок. Федор получил медаль за "Доблесть и отвагу".