У Москві зламалось оглядове колесо, урочисто відкрите Путіним (відео)

У соцмережах повідомляють, що відвідувачів атракціону евакуюють. Одній людині стало погано, тож у парк викликали швидку.

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Оглядове колесо "Сонце Москви" зупинилось з людьми у кабінках. Комусь з заручників атракціону стало погано. Про це стало відомо з телеграм-каналу SHOT.

За інформацією авторів контенту, до колеса викликали швидку. Адміністрація парку евакуює відвідувачів атракціону, а на місце інциденту виїхали рятівники.

[ + – ] Відео з парку ВДНГ, де зупинилось "Сонце Москви"

Цей атракціон урочисто відкрив президент РФ Володимир Путін 11 вересня 2022 року. Російський диктатор з міським головою зв’язались з ВДНГ для відкриття колеса онлайн, з концертної зали. Там проходило святкування 875-річчя Москви.

Тоді "РИА Новости" повідомляли, що "Сонце Москви" вміщує до 450 осіб: атракціон має 30 кабінок, в кожній з яких можуть перебувати до 15 відвідувачів. Один оборот колеса, за даними журналістів, триває майже 19 хвилин.

Нагадаємо, 7 березня у Москві горіла головна будівля Міністерства внутрішніх справ РФ. Повідомлялось, що вогонь охопив третій поверх, де велися ремонтні роботи. За даними місцевих ЗМІ, загорілися будівельні матеріали. П’ятеро співробітників самостійно евакуювалися. На відео з місця події видно, як з вікон будівлі МВС валив густий чорний дим.

Також 7 березня у Росії нагородили 10-річного хлопчика за хоробрість під час "атаки українських бойовиків". За версією Росії, українці обстріляли у Рязанській області машину, внаслідок чого загинув чоловік та отримала поранення дитина. Федір отримав медаль за "Доблесть та відвагу".