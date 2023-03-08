"Снова вдвоем": сестры при загадочных обстоятельствах умерли с разницей в несколько дней

Две сестры из Эдинбурга умерли в своих квартирах. Их родственники планируют совместные похороны девушек.

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26-летняя мама двоих детей Шони Томсон внезапно погибла 12 февраля. Ее 21-летняя сестра Шаванна Томсон поделилась своей скорбью о потере, после чего семья узнала, что она тоже умерла. Об этом сообщает Daily Record.

Убитые горем родители сестер планируют совместные похороны после того, как девушки скончались в течение трех недель после разных инцидентов. Друзья Шони и Шаванны сказали, что это была "худшая новость, которую может получить семья".

"26-летняя женщина была найдена мертвой в квартире в Грантон Медвей, Эдинбург, 12 февраля 2023 года. 21-летняя женщина умерла в квартире на Камерон Хаус Авеню, Эдинбург, 3 марта 2023 года", — заявили представители полиции Шотландии, подтверждая факт смерти.

[ + – ] Сестры Шони и Шаванна Томсон умерли в течение нескольких дней Фото: Daily Record

Представитель Службы королевской короны и фискальной прокуратуры сказал, что расследование смерти под руководством шотландского отдела по расследованию несчастных случаев со смертельным исходом продолжается, и семья будет и впредь информироваться о любых важных событиях.

Близкие и знакомые выразили свою скорбь в комментариях под фотографиями сестер в социальных сетях.

"По крайней мере, вы снова вдвоем, как всегда, поддерживаете друг друга! Отдыхайте спокойно, девочки", — написал один из друзей.

Ранее Фокус писал, что невеста умерла во время свадьбы, ее сразу заменили на младшую сестру. На церемонии бракосочетания Хетал пожаловалась на головокружение и внезапно отключилась. Врачи в больнице лишь констатировали смерть девушки. Однако отец умершей невесты предложил жениху сыграть праздник с ее сестрой. Тот согласился.

Также сообщалось, что женщина завещала похоронить себя в гробу с M&M's. Родственники женщины пришли на похороны в майках и кепках, на которых были изображения "говорящих конфет".