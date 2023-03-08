"Знову удвох": сестри при загадкових обставин померли з різницею у кілька днів

Дві сестри з Единбурга померли у своїх квартирах. Їхні родичі планують спільний похорон дівчат.

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26-річна мати двох дітей Шоні Томсон раптово загинула 12 лютого. Її 21-річна сестра Шаванна Томсон поділилася своєю скорботою про втрату, після чого сім'я дізналася, що вона також померла. Про це повідомляє Daily Record.

Убиті горем батьки сестер планують спільні похорони після того, як дівчата померли протягом трьох тижнів після різних інцидентів. Друзі Шоні та Шаванни сказали, що це була "найгірша новина, яку може отримати сім'я".

"26-річну жінку було знайдено мертвою у квартирі в Грантон Медвей, Единбург, 12 лютого 2023 року. 21-річна жінка померла у квартирі на Камерон Хаус Авеню, Единбург, 3 березня 2023 року", — заявили представники поліції Шотландії, підтверджуючи факт смерті.

[ + – ] Сестри Шоні та Шаванна Томсон померли протягом кількох днів Фото: Daily Record

Представник Служби королівської корони і фіскальної прокуратури сказав, що розслідування смерті під керівництвом шотландського відділу з розслідування нещасних випадків зі смертельним результатом триває, і родину буде й надалі поінформовано про будь-які важливі події.

Близькі та знайомі висловили свою скорботу в коментарях під фотографіями сестер у соціальних мережах.

"Принаймні, ви знову удвох, як завжди, підтримуєте одна одну! Відпочивайте спокійно, дівчатка", — написав один із друзів.

Раніше Фокус писав, що наречена померла під час весілля, її одразу замінили на молодшу сестру. На церемонії одруження Хетал поскаржилася на запаморочення і несподівано відключилася. Лікарі у лікарні лише констатували смерть дівчини. Проте батько нареченої запропонував нареченому зіграти свято з її сестрою. Той погодився.

Також повідомлялося, що жінка заповіла поховати себе в труні з M&M's. Родичі жінки прийшли на похорон у майках і кепках, на яких були зображення "цукерок, що говорять".