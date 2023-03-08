Обвалил экономику РФ и продал особняк принцу Гарри: скончался миллиардер Сергей Гришин

Бывший совладелец "РосЕвроБанка" — автор крупной схемы мошенничества в 90-х годах. Бизнесмен ограбил Центробанк России и никто до сих пор не знает, сколько у него было денег, пишут российские СМИ.

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В России умер бывший совладелец "РосЕвроБанка", миллиардер Сергей Гришин. Около месяца назад его госпитализировали с нарушением мозгового кровообращения, сообщило российское медиа Baza 8 марта.

Журналисты подчеркивают, что Гришин скончался 6 марта. До этого он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии — из-за нарушения мозгового кровообращения у него развился сепсис, писало издание Mash.

Сергей Гришин — автор схем с авизо

Журналисты отмечают, что Гришин прославился признаниями о доведении экономики России практически до экономического коллапса в 90-х годах и изобретении схемы авизо (уведомление одного контрагента другому о выполнении товарной или расчетной операции с его счетом, – ред.).

"Многие думают, что это чеченцы придумали схему с авизо. Это не так. Ее придумал я. Это была самая крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько денег украдено. Я нашел нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках. От имени эстонских банков я изготавливал дубликат авизо, как будто бы оригинал утерян. Сумма в авизо была написана та, которую мне хотелось. Она была полностью поддельной и ничем не была подкреплена", — приводит Baza слова бизнесмена.

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В 2018 году Гришин просил 45-го президента США Дональда Трампа предоставить ему американское гражданство. Тогда он сказал, что в Эстонии и России украл так много денег, что уже не сможет назвать точную сумму.

РосСМи пишут, что второй раз Гришин ограбил Центробанк России, когда им управлял Георгий Матюхин — с 1990 по 1992 годы. Гришин попросил его подписать чек ручкой с исчезающими чернилами. После он вписывал в него другие суммы.

"Например, чек на 250 миллионов долларов. Вы приходите в любой другой банк с чеком Центробанка, предъявляете его и получаете деньги, которые вам раньше никогда не принадлежали", — рассказал мошенник.

Ущерб от афер с авизо в 90-е годы оценивался в четыре триллиона рублей.

Гришин продал особняк британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл

Бизнесмен известен тем, что за 15 миллионов долларов продал особняк в Санта-Барбаре (США, штат Калифорния) британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл. Члены королевской семьи заплатили почти на 10 миллионов меньше запрашиваемой цены за дом, пишет издание HELLO!

"Почему Гарри и Меган получили столь ​​большую скидку? Это случилось просто из-за желания российского бизнесмена Сергея Гришина продать дом. Сначала он выставил его на продажу по цене 25 миллионов долларов, но в конце концов согласился на 14,7 миллиона долларов", — отметили журналисты.

Особняк площадью более 1,6 тыс. кв.м. расположен на участке размером 2 гектара, в этом комплексе есть отдельный дом для гостей.

Сергей Гришин родился в Москве 21 июня 1966 года. В 1987 году он закончил Московский институт электронной техники и получил диплом физика. Далее занимался предпринимательской деятельностью.

В 1994 году вместе с Андреем и Дмитрием Суздальцевыми купил банк "Лубянка", который был переименован в "РосЕвроБанк". Вместе с этими компаньонами Гришин создал несколько компаний, занимающихся девелопментом и логистикой.

Напомним, что СМИ ранее выяснили заработки основателя российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Только на поставках питания по госконтрактам его компании заработали 91,5 млрд рублей за 2022 год.

Фокус 23 января писал, что одного из самых богатых людей в мире Гаутаму Адани (размер его состояния — 125 миллиардов долларов) обвиняли в отмывании денег. Его тайные организации были зарегистрированы на Кипре, в ОАЭ, Сингапуре и на Карибских островах.